Ilary Blasi ironizza su Barbara D’Urso e Maria De Filippi e commenta su Instagram i loro look

Continuano gli appuntamenti con Fashion or Trashion, brevi video che la showgirl Ilary Blasi condivide con i suoi follower su Instagram. Tanta ironia per questo siparietto online che la vede alle prese con i look dei vip.

Ma non da sola. I suoi compagni di avventura, presentati da lei stessa all’inizio di ogni puntata, sono: Brigitte Valesch beauty coach, Claudio Noto make up artist, la sorella Melory Blasi appassionata di moda e Alessia Solidani hair stylist.

L’appuntamento è arrivato alla terza puntata, introdotta così da Ilary: “Parleremo di look datati che durante la pandemia sono tornati a essere in auge. Infatti il titolo è: Look si salvi chi può”.

La showgirl non perde tempo e parte da una delle due vip protagoniste dell’appuntamento: Barbara D’Urso: “Dalla prossima star non abbiamo scampo, non possiamo salvarci, lei invade tutti i giorni le nostre case: Barbara Carmelita D’Urso” e poi invita la sua crew a essere senza filtri: “Perché ne abbiamo già tanti in queste foto”.

Sugli schermi passano diverse immagini della presentatrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso e il gruppo presentato da Ilary Blasi commenta i vari look: l’ironia la fa da padrona nei commenti delle tre foto che scorrono sullo schermo. Terminata l’analisi dei look di Barbara D’Urso, Ilary introduce anche un’altra regina della televisione: Maria De Filippi. “Queen Mary, il nostro Re Mida, quello che lei tocca diventa 40 per cento di share”. Anche per lei non mancano commenti ironici da parte dello staff di Ilary.

Entrambe le signore della televisione sono state sottoposte a giudizi pungenti e carichi di ironia, come del resto è successo anche ai vip precedenti che sono stati protagonisti del format social della Blasi.

Ultima a essere giudicata la stessa Ilary, di cui viene mostrata una sola immagine in cui sfoggia con un look che viene definito: “Un oltraggio al buon gusto”.

Tanta ironia per un appuntamento che sta piacendo al pubblico del web: nelle scorse puntate si è parlato anche dello stile di Chiara Ferragni, di alcuni dei concorrenti del Grande Fratello vip, di Michelle Hunziker, di Alessia Marcuzzi e, ovviamente, a chiudere la puntata del breve format sempre un look di Ilary Blasi da sottoporre a giudizio.