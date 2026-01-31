Grande Fratello, Barbara D’Urso come Ilary Blasi? La replica della conduttrice

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Barbara D'Urso

Il ritorno di Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello ha, di fatto, aperto una nuova stagione del reality. E riportato al centro Barbara D’Urso, conduttrice storica dello show. Un accostamento, questo, voluto più dal pubblico che dagli addetti ai lavori, e che racconta molto del legame ancora vivo tra la conduttrice napoletana e una parte consistente degli spettatori di Mediaset.

Barbara D’Urso interviene su X

Al centro della discussione vi è un contenuto tornato virale sui social, in particolare su X (ex Twitter). Si tratta di un vecchio video, risalente al periodo di massimo successo di Pomeriggio 5, in cui Barbara D’Urso celebrava risultati d’ascolto oggi difficilmente replicabili. Quei numeri, rilanciati con nostalgia e una punta di provocazione, sono diventati terreno di confronto implicito con l’attuale corso dell’intrattenimento televisivo. Non a caso, nel post che accompagnava la clip, una commentatrice ha chiamato in causa direttamente Ilary Blasi, insinuando una distanza tra i risultati del passato e quelli del presente.

La risposta di Barbara d’Urso è arrivata subito, ma perché non aveva nemmeno capito cosa c’entrasse “Ilaria”. Dopo un iniziale fraintendimento sul nome citato, la conduttrice ha chiarito pubblicamente la sua posizione, prendendo le distanze da qualsiasi confronto personale. Nessuna competizione e nessuna rivalità: solo parole di stima nei confronti della collega romana, a conferma di un atteggiamento che punta a disinnescare le contrapposizioni alimentate dalla Rete (“a me sta simpaticissima”, scrive).

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Mediaset

Questo episodio si inserisce in un quadro molto più esteso, quello del lungo e discusso addio di D’Urso a Mediaset. Un distacco che continua a essere analizzato e reinterpretato, anche alla luce di indiscrezioni e ricostruzioni successive. Tra queste, hanno fatto rumore le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha parlato di equilibri interni cambiati, tensioni mai risolte e di una nuova strategia editoriale che avrebbe progressivamente marginalizzato la conduttrice invisa, a suo dire, ai figli di Silvio Berlusconi. Secondo questa lettura, il suo allontanamento sarebbe stato il risultato di scelte aziendali precise, difficilmente aggirabili.

Al di là delle versioni e delle ipotesi, ciò che emerge con evidenza è che la linea scelta da Barbara d’Urso nel post-Mediaset è quella di evitare polemiche, con un profilo pubblico improntato al rispetto e senza che si alimentino conflitti inutili. Una posizione che contrasta con il clima spesso acceso dei social, dove il confronto si trasforma rapidamente in tifo.

L’elemento che continua a pesare è però il pubblico. Quello stesso pubblico che, condividendo vecchi traguardi e momenti indimenticabili, rivendica un modo di fare televisione che oggi sembra appartenere a un’altra fase storica. In questo senso, il paragone con Ilary Blasi dice meno sulle conduttrici e più sulla nostalgia di una parte degli spettatori, ancora alla ricerca di riferimenti familiari in un momento di profondo cambiamento.

Barbara D’Urso viene inoltre dalla recente esperienza sulla Rai a Ballando con le Stelle, dov’è arrivata vicina alla vittoria insieme a Pasquale La Rocca. Un modo per rilanciarsi ma anche per rimettersi in gioco dopo molti anni lontana dalla televisione, dimensione che pare aver accettato di buon grado. La vita è andata avanti.