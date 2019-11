Heather Parisi rompe il silenzio su Instagram dopo le parole della figlia Jacqueline

editato in: da

Heather Parisi rompe il silenzio su Instagram dopo le parole di Jacqueline Di Giacomo e i gossip sul suo rapporto con le figlie più grandi, nate da precedenti relazioni. Come è noto la showgirl americana vive ormai da diverso tempo a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai gemelli Elizabeth e Dylan nati nel 2010.

La primogenita di Heather si chiama Rebecca Jewel ed è frutto del matrimonio con Giorgio Manenti, mentre Jacqueline è la secondogenita, avuta dall’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Se le due sorelle sono molto unite e postano spesso su Instagram foto che le ritraggono insieme, sembra che il rapporto con la Parisi sia piuttosto complicato.

Lo dimostrano le parole di Jacqueline che, nel corso dell’ospitata di Heather a Live – Non è la D’Urso, aveva tuonato su Instagram, chiedendo alla conduttrice di parlare anche della altre figlie. La ragazza, che oggi studia a Los Angeles recitazione, aveva poi postato alcuni commenti nelle Stories in risposta a chi la accusava di essere in cerca di visibilità.

Jacqueline aveva difeso suo padre, Giovanni Di Giacomo, dalle accuse, poi aveva svelato di aver vissuto per tre anni a Hong Kong insieme alla madre, ma di essere tornata in Italia nel 2013. “Non cerco alcun tipo di visibilità altrimenti sarei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa” aveva detto.

Le dichiarazioni della secondogenita di Heather hanno scatenato diversi gossip, ma la reazione della Parisi non è arrivata. Dopo un lungo silenzio su Instagram, la ballerina e rivale di Lorella Cuccarini, è riapparsa sui social. Nelle Stories ha postato uno scatto che ritrae la figlia Elizabeth nella sua casa di Hong Kong, mentre dorme sul divano e in un’altra dei dolci napoletani.

Nessun riferimento a Jacqueline o spiegazioni di alcun tipo, anche se sono molti i follower che le fanno domande. Anche la ragazza ha scelto di non parlare più dell’argomento e di concentrarsi solamente sulla sua carriera d’attrice per “rendere fieri Rebecca e mio padre”, come ha confessato più volte.