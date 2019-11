Heather Parisi, la figlia Jacqueline difende il padre e si sfoga su Instagram

editato in: da

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, torna a parlare della madre nelle Stories di Instagram, difendendo anche suo padre, Giovanni di Giacomo. Qualche giorno fa la ballerina americana era stata ospite di Live – Non è la D’Urso. Nel corso della trasmissione aveva raccontato, con grande forza e coraggio, un incubo durato sette anni durante i quali aveva subito dei maltrattamenti da parte del compagno.

Heather era stata raggiunta nello studio televisivo dal marito Umberto Maria Anzolin e dai gemelli Elizabeth e Dylan con cui vive, ormai da tempo, a Hong Kong. “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?” aveva scritto poco dopo su Instagram, Jacqueline, secondogenita della Parisi, scatenando una polemica e facendo intendere che i rapporti con la madre non fossero buoni.

Il suo commento ha scatenato i follower, attirando in queste ore anche commenti cattivi a cui Jacqueline ha scelto di rispondere nelle Stories di Instagram. La ragazza ha raccontato di aver vissuto a Hong Kong con la madre per tre anni e di essere tornata in Italia nel 2013. Non solo: ha difeso suo padre, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, affermando di essere stata cresciuta da lui.

“Non permetterti mai più di giudicare chi mi ha cresciuto – ha detto replicando a un hater -. Sono una ragazza di 19 anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”.

“Mio papà è un eroe per me – ha aggiunto -, la persona più importante della mia vita. Totale disprezzo dei più elementari principi? Lui è un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna, con valori e principi. Ci rivediamo tra qualche anno, e la mia faccia sarà sempre questa. Pulita, senza nulla da nascondere, e di certo non sarà persa, questo te lo posso assicurare”.

Oggi Jacqueline vive a Los Angeles dove studia per diventare un’attrice. La ragazza ha uno splendido legame con Rebecca Jewel, la primogenita di Heather Parisi, nata dal matrimonio con Giorgio Manenti. Nonostante la 25enne viva in Spagna, le sorelle fanno di tutto per incontrarsi il più possibile.