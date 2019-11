Heather Parisi, le figlie scrivono a Barbara D’Urso e fanno una confessione

editato in: da

Dopo giorni segnati da gossip e supposizioni, le figlie di Heather Parisi hanno deciso di scrivere una lettera a Barbara D’Urso. Rebecca Jewel e Jacqueline sono le figlie più grandi della showgirl nate rispettivamente dal matrimonio con Giorgio Manenti e dalla relazione con l’ortopedico Giovanni di Giacomo.

Due amori ormai finiti visto che oggi Heather è felicemente sposata con Umberto Maria Anzolin, imprenditore da cui ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan e con cui vive a Hong Kong. La scorsa settimana la Parisi era stata ospite di Live – Non è la D’Urso dove, con grande coraggio, aveva raccontato le violenze subite da parte di un uomo per ben sette anni. Un dramma da cui Heather era uscita con fatica e che l’aveva segnata per sempre.

Nel corso dell’intervista in diretta, Jacqueline, la sua secondogenita, aveva pubblicato su Instagram alcuni messaggi che lasciavano intendere l’esistenza di rapporti piuttosto tesi con la madre. La ragazza, così come Rebecca Jewel, vive con il padre e, almeno sui social, non sono presenti tracce della famosissima mamma.

Le figlie della Parisi hanno voluto inviare una lettera alla D’Urso per chiarire la situazione, spiegando che i maltrattamenti subiti da Heather sarebbero avvenuti prima della loro nascita, per questo i loro padri non sarebbero coinvolti in nessun modo.

“Ci teniamo a sottolineare – si legge nella lettera inviata a Barbara – che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto. Allo stesso tempo – hanno spiegato le figlie della Parisi – ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel loro rispetto. Grazie Barbara, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo”.

La D’Urso dopo aver letto la lettera non ha aggiunto altro, ma ha solo detto: “Sapete che Heather non parla delle prime due figlie”, confermando in qualche modo l’esistenza di dissapori fra le ragazze e la mamma.