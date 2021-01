GF Vip, Samantha mostra le sue fragilità. E Natalia rompe il silenzio

editato in: da

Non c’è carenza di scontri in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. A dare vita a litigi e battibecchi, però, non sono solo i concorrenti che popolano la Casa più spiata d’Italia, ma anche gli opinionisti del programma. E, nell’ultima puntata, Antonella Elia si è scagliata contro Samantha De Grenet in un duro faccia a faccia sotto gli occhi di Alfonso Signorini.

Tra le due donne sembrerebbe proprio non scorrere buon sangue. Fin dall’ingresso della De Grenet nella Casa la Elia ha espresso disappunto per i suoi atteggiamenti e, con un botta e risposta, le due sono immediatamente finite a discutere con toni molto aspri, raccogliendo anche le critiche di parte di chi non ha affatto gradito le offese che le due si sono rivolte. L’opinionista ha infatti affermato di non aver apprezzato il modo in cui la concorrente si è inserita nelle dinamiche del gioco: a gamba tesa e con grande arroganza.

Sei la regina dell’arroganza – ha affermato la Elia facendo il suo ingresso nella Casa – ma chi ti credi di essere? Tu sei convinta veramente di avere il diritto di parlarmi così?

Se durante la messa in onda del programma la De Grenet sembrava non essersi lasciata abbattere dalle parole della Elia e aveva risposto senza mostrare segni di cedimento alla sua nemica, pochi istanti dopo la puntata, confrontandosi con Stefania Orlando, è scoppiata in lacrime.

A pungere Samantha, a quanto pare, sarebbero state le parole di Antonella Elia sul suo aspetto fisico. La De Grenet, infatti, ha da poco vinto una lotta contro il tumore al seno, che l’ha fortemente segnata nonostante la grande forza che ha sempre dimostrato.

Rispondere a una che viene a fare il suo show in puntata con una cosa che per me è stata un problema enorme, io non ce la faccio. Fai brutta figura tu.

A sostenerla proprio la Orlando, con la quale Samantha aveva avuto, nei giorni scorsi, una forte lite. Al suo fianco, inoltre, tutti gli altri concorrenti del GF Vip, che immediatamente hanno percepito il disagio provato dalla loro coinquilina.

Ti posso dare un consiglio? – ha infatti affermato Stefania – Senza offese e senza niente. Senza rispondere con un’offesa, le dici che ci sei rimasta malissimo. […] È anche giusto che tu mostri la tua parte più fragile.

Le ore dopo la puntata non sono state, quindi, affatto semplici. Amarezza anche per Andrea Zelletta che, dopo aver incontrato nei giorni scorsi la sua fidanzata Natalia Paragoni, ha scoperto che quest’ultima si è rifiutata di prendere parte ad altre puntate del reality per chiarire l’ipotesi di un suo tradimento, diffidando lo trasmissione dal trattare l’argomento.

La ragazza, infatti, ha deciso di non fornire spiegazioni a nessuno. Lo ha dichiarato attraverso un lungo post su Instagram, in cui ha ribadito la forte volontà di voler parlare esclusivamente con il suo fidanzato una volta che la sua esperienza all’interno del gioco sarà conclusa:

Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che le merita, e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea.

Andrea Zelletta, che ha più volte affermato con forza di fidarsi ciecamente della sua fidanzata, riuscirà a mantenere salda la determinazione per partecipare al GF Vip e per provare a realizzare il suo sogno di arrivare in finale?