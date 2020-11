Domenica Live, i 50 anni di Samantha De Grenet: la malattia e l’amore per il marito

editato in: da

Bellissima e grintosa, Samantha De Grenet ha da poco compiuto 50 anni. E per festeggiare questo importante evento ha deciso di raccontarsi nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live, ripercorrendo i momenti più emozionanti della sua vita, ma anche quelli più difficili, mandando un importante messaggio ai telespettatori.

La De Grenet, che è da poco guarita dal Coronavirus, ha aperto il suo cuore all’amica Barbara D’Urso, svelando anche gli aspetti più nascosti della sua personalità e della sua quotidianità. Una carriera, la sua, che ha preso il via da giovanissima e che non si è più fermata.

Al centro dell’attenzione anche la sua vita sentimentale. La De Grenet, in passato, ha avuto delle storie anche con Filippo Inzaghi e Leonardo Pieraccioni. L’amore vero, però, arriva per lei quando conosce l’attuale marito Luca Barbato, papà di suo figlio Brando. I due, in realtà, si sono sposati ben due volte, la seconda dopo circa cinque anni di separazione.

Ci siamo rinnamorati, ci siamo riscoperti, avevamo un figlio che comunque era grande, quindi poteva vivere insieme a noi il coronamento di un amore grande.

Ma non è stato sempre tutto rose e fiori. Samantha, infatti, ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili. Nel 2018 le è stato diagnostica un tumore al seno e ha dovuto sottoporsi ad una delicata operazione.

Era l’estate del 2018, per la prima volta avevo organizzato tutto per fare una vacanza con mio figlio e una mia amica. Prima di partire mi son sentita un nocciolo duro, come se fosse un sassetto. […] Vado al controllo serenissima, senza minimamente pensare che avrei potuto avere una risposta negativa. Faccio questa mammografia, poi sono andata dalla mia senologa e senza girarci troppo intorno mi ha detto: “Samantha tu hai un tumore, ti devi operare immediatamente”.

Una diagnosi che l’ha spaventata molto, soprattutto in relazione a come la malattia avrebbe potuto cambiare la vita di suo figlio. Sensazioni bruttissime e fortissime per la showgirl, che tuttavia, grazie anche al sostegno del marito, è riuscita ad affrontare l’operazione e le terapie successive.

La De Grenet, con coraggio, è riuscita a raccontare tutto con il sorriso. Insieme a Barbara D’Urso, poi, ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione invitando le donne a prendersi cura di se stesse e a sottoporsi a controlli periodici.

Una grande forza, insomma, quella dimostrata da Samantha, che dopo aver parlato della sua malattia, si è goduta le sorprese organizzate dalla presentatrice di Domenica Live: un emozionante messaggio da parte dei suoi genitori e una grande torta portata in studio dal figlio Brando. Ha, così, potuto spegnere le candeline e festeggiare i suoi 50 anni nel migliore dei modi.