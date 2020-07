Samantha De Grenet due anni dopo la malattia festeggia la guarigione dal cancro

editato in: da

Samantha De Grenet ha deciso di affidare ad Instagram un pensiero importante, in un giorno che per lei segna la rinascita. E il suo post ha emozionato i fan, che si sono stretti a lei in un abbraccio a distanza, alcuni aprendosi con i loro racconti personali.

Due anni fa, la bellissima showgirl ha affrontato uno dei momenti più bui della sua vita: durante un controllo di routine, le è stato diagnosticato un tumore al seno. Allo shock ha immediatamente fatto seguito la consapevolezza di dover lottare contro un brutto male, e Samantha De Grenet non si è certo arresa. Ha combattuto con le unghie e con i denti, affrontando una lunga operazione e terapie dai durissimi effetti collaterali, sempre pensando a suo figlio Brando e trovando in lui il coraggio per andare avanti.

Il 23 luglio 2020, la De Grenet ha un motivo in più per festeggiare: è la data della sua rinascita, il giorno in cui ha sconfitto il cancro. Vista l’importanza di questo appuntamento, la showgirl ha deciso di condividere con i fan un pensiero dolcissimo, da cui traspare tutta la gioia di vivere che porta nel suo sorriso. “Oggi 23 luglio compio due anni! …Perché? Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!” – scrive Samantha su Instagram, a didascalia di una splendida foto che la ritrae in un primo piano da favola.

La risposta (commovente) dei fan non si è fatta attendere. In poche ore, il post ha ricevuto centinaia di like, e sotto lo scatto della De Grenet sono comparsi tantissimi commenti: alcuni follower hanno deciso di raccontare la loro storia, in un momento di condivisione davvero tenerissimo. E condivisione forse è proprio la parola chiave. La showgirl ha per lungo tempo tenuto per sé quanto le era accaduto, confessandosi per la prima volta in televisione, a distanza di mesi.

Quando, a Verissimo, si è lasciata andare alle lacrime parlando dei momenti difficili vissuti dopo la diagnosi, l’emozione è stata davvero grandissima. Ma oggi sul suo viso c’è un nuovo sorriso: è quello di chi ha affrontato la sfida più dura e l’ha vinta, sentendosi ormai pronta a combattere anche i piccoli problemi quotidiani con una consapevolezza diversa.

In effetti, Samantha De Grenet non ha perso la serenità quando, nelle scorse settimane, ha scoperto di dover essere operata: come ha rivelato ai suoi fan, ha un’epicondilite al gomito destro e, dopo l’estate, dovrà andare sotto i ferri. “Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno!” – è il motto della showgirl.