Funerali di Lando Buzzanca, la compagna non si presenta: ancora polemiche contro i figli

La famiglia di Lando Buzzanca ha salutato l’attore per l’ultima volta mercoledì 21 dicembre a Roma, nella Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo. Una cerimonia commovente, alla quale hanno partecipato, oltre alle persone che gli erano care, anche amici e colleghi, senza dimenticare i fan. Grande assente la compagna Francesca Della Valle, che ha disertato i funerali motivando la sua scelta con un durissimo post su Facebook.

Francesca Della Valle assente ai funerali di Lando Buzzanca: lo sfogo durissimo

Una cerimonia toccante quella dedicata all’ultimo saluto a Lando Buzzanca, scomparso all’età di 87 anni lo scorso 18 dicembre dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Ai funerali, che si sono svolti nella Chiesa degli Artisti di Roma, hanno partecipato familiari, amici e colleghi, tutti presenti per rendere omaggio all’attore.

Ma anche in questa occasione non sono mancate le polemiche. Sta continuando infatti la battaglia tra Francesca Della Valle, la compagna di Buzzanca, e i figli dell’attore. La giornalista ha affidato ai social un lungo sfogo dopo non essersi presentata alla cerimonia per dare l’ultimo saluto all’artista: “Ho preferito non partecipare al “funerale dell’ipocrisia”. Il mio amato Lando non avrebbe gradito” ha scritto su Facebook Francesca Della Valle a corredo di un articolo che parla della sua ipotesi di omicidio con dolo. “Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della verità”.

Poi ha aggiunto: “Ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della giustizia sarà la mia forza”. Di certo queste parole non piaceranno al figlio dell’attore Massimiliano, da sempre contrario, insieme al fratello Mario, a questa unione e che solo qualche giorno fa ne aveva smentito la veridicità.

“Non è mai stata la compagna – ha ribadito in collegamento a La vita in diretta -. Ci sono due trasmissioni televisive, una in Rai e l’altra in Mediaset, dove papà che era ancora abbastanza lucido dichiarava che erano solo compagni di lavoro e che non avevano intenzione di fare altro”.

Massimiliano Buzzanca, l’omaggio al padre

“Papà avrebbe voluto vederci sorridere, non avrebbe voluto vederci troppo tristi”, ha detto Massimiliano Buzzanca poco prima della cerimonia. “Vi avrebbe abbracciato tutti. Avrebbe fatto un selfie con ognuno di voi. Noi siamo fieri di quello che ci ha insegnato papà e di come siamo diventati. Ci ha insegnato a essere delle persone per bene“.

La scomparsa di Lando Buzzanca non è di certo stata un fulmine a ciel sereno: da tempo l’attore era finito sulle pagine dei giornali per le notizie sempre più allarmanti sulle sue condizioni di salute, peggioramento denunciato più volte anche dal suo medico.

Accuse sempre smentite dai figli, che in più di un’occasione avevano ribadito di aver fatto il possibile per lui. E infatti, all’indomani della scomparsa di Lando Buzzanca, a Oggi è un altro giorno il figlio del celebre attore ha spiegato cosa è successo davvero: “Non si è rotto il femore, è caduto il 21 aprile, ha sbattuto la testa, ha avuto un trauma cranico e da lì non si è più ripreso“.