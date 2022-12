“Oggi è un altro giorno”, il figlio di Buzzanca: “Da quel momento non si è più ripreso”

A poche ore dalla scomparsa di Lando Buzzanca, il figlio Massimiliano lo ricorda in un’intima intervista a Oggi è un altro giorno. Le condizioni di salute dell’attore hanno destato grande preoccupazione nell’ultimo anno, e sarebbero peggiorate dopo la brutta caduta dell’aprile 2021, in cui ha sbattuto la testa con conseguente trauma cranico ed emorragia cerebrale. E, proprio da quell’incidente, la sua vita è cambiata per sempre. “Da lì non si è più ripreso” le parole di Massimiliano Buzzanca.

Massimiliano Buzzanca ricorda papà Lando: “Da lì non si è più ripreso”

Il cinema ha perso uno dei suoi più celebri esponenti, icona delle grandi commedie sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80: Lando Buzzanca. L’attore è improvvisamente scomparso nella giornata di ieri, dopo essere stato ricoverato per diverse settimane al Policlinico Gemelli di Roma. Da un anno era ricoverato in una Rsa e, oggi, il figlio Massimiliano Buzzanca lo ricorda con parole cariche di commozione. “Sono un po’ sballottato. Non ti accorgi di quello che ti succede fin quando non si placano le luci della ribalta” ha confessato, ospite a Oggi è un altro giorno.

Le condizioni di salute dell’attore sono precipitate in seguito a una brutta caduta nell’aprile del 2021, con conseguente trauma cranico e un’emorragia cerebrale. E, proprio da quel momento, non si è più ripreso, come rivelato dal figlio Massimiliano: “Ho cominciato a scrivere un libro, poi ho interrotto quando papà è caduto ad aprile. Non si è rotto il femore, è caduto il 21 aprile, ha sbattuto la testa, ha avuto un trauma cranico e da lì non si è più ripreso“.

In suo omaggio il figlio starebbe pensando di riprendere la stesura del libro in suo onore, oltre alla possibilità di dedicargli un premio. Nello studio di Oggi è un altro giorno clip e immagini ripercorrono la grande carriera dell’attore, accompagnate dai racconti e dai ricordi del figlio.

Fonte: Ansa

Il ritratto di Lando Buzzanca: “Mi ha insegnato l’umanità”

L’umiltà è uno dei principali insegnamenti che Massimiliano Buzzanca ha ricevuto da papà Lando. Nel salotto di Serena Bortone, il figlio dell’attore ricorda un episodio in particolare: “Mi ha insegnato l’umanità. Avevo 12 anni, ero piccolino, stavo rientrando a casa con mamma. A un certo punto nell’androne di casa, per terra nascosto, vediamo un barbone. Mia mamma si spaventa, mio papà guarda, si avvicina a lui e gli fa: ‘Perché sei qua?’. E lui: ‘Non sapevo dove andare a dormire, qui è caldo’. Gli ha dato dei soldi, tutto quello che aveva in tasca, mentre mamma guardava”.

Emerge un ritratto commosso di Lando dalle parole di Massimiliano Buzzanca, che ne sottolinea anche l’estrema determinazione: “Papà aveva una rabbia e una grinta, era uno che la vita l’ha sempre affrontata come fosse un leone, vorace. Lui è diventato Lando Buzzanca per questo”.

E, parlando della sua carriera sul set e del successo al cinema e in tv, spiega: “Lui è arrivato, sapeva che sarebbe arrivato. Lui aveva negli occhi il destino di quello che vede per primo il successo. E tutti gli amici lo dicevano, lo vedevano, era un predestinato“.