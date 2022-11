Lando Buzzanca ricoverato in ospedale. La denuncia del suo medico: “È scheletrico”

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca, ricoverato in una RSA dallo scorso dicembre. Il popolare attore è stato ricoverato poche settimane fa al Policlinico Gemelli di Roma per una brutta caduta dalla sedia a rotelle, mentre si trovava nella casa di riposo. Ad intervenire sulla questione è il suo medico di fiducia Fulvio Tomaselli che, con un posto condiviso su Facebook, denuncia il difficile stato di salute dell’attore, “rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito… drammaticamente lucido”.

Lando Buzzanca, il medico lancia l’allarme: “Scheletrico, sfinito”

Non c’è pace per Lando Buzzanca, che dallo scorso dicembre è ricoverato in una RSA per una malattia neurodegenerativa. Proprio nella casa di riposo che l’ha accolto ormai quasi un anno fa, il popolare attore è stato vittima di una brutta caduta dalla sedia a rotelle, che l’ha costretto al ricovero immediato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti. L’incidente risalirebbe all’inizio di questo mese e le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è il suo medico di fiducia, Fulvio Tomaselli, a lanciare l’allarme sullo stato di salute dell’attore nell’ultimo anno.

Con un post condiviso sul proprio profilo Facebook, Tomaselli ha spiegato: “Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d’urgenza (?) al Policlinico Gemelli dall’8 novembre. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Le ‘amorevoli cure’ dichiarate, nel ricovero in RSA dal 27 dicembre, hanno travolto un Uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito… drammaticamente lucido”.

I problemi di salute di Lando Buzzanca

Il post di Fulvio Tomaselli denuncia le condizioni di salute di Lando Buzzanca che, dopo il suo ricovero nella RSA, non sarebbero migliorate. “Questo stato l’ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio” le sue parole su Facebook. Non è l’unico appello che il medico ha condiviso sui social negli ultimi mesi, lamentando le condizioni in cui verserebbe l’attore da quasi un anno.

Lo scorso agosto, infatti, aveva lanciato l’allarme sempre su Facebook, facendosi portavoce di Buzzanca e parlando in sua vece: “Il 27 dicembre 2021 su induzione di un avvocato, mio amministratore di sostegno (ADS), mi hanno ricoverato presso una clinica romana, dove sono stato sottoposto a un regime dietetico farmacologico e di attività fisica. La dieta consisteva in cibo scadente quindi non appetibile. Ottimo modo per non mangiare. Ho perso i chili superflui, ma con grande facilità ne ho persi altri, quasi 30″.

E, in conclusione, un accorato messaggio: “Cosa aspettate? SALVATEMI! Vostro Lando”. Dal medico di fiducia ai figli Massimiliano e Mario: le condizioni di salute di Lando Buzzanca destano preoccupazione nelle persone a lui più vicine.

Lando Buzzanca, una carriera di successo tra cinema e tv

Nonostante i recenti problemi di salute, la vita di Lando Buzzanca è stata contrassegnata da un grande successo. La sua carriera di attore, al cinema e in televisione, l’ha portato a guadagnare consensi e ad entrare a tutti gli effetti nel cuore del pubblico. Dopo aver seguito alcuni corsi di recitazione, il suo esordio arriva nel 1961 in Divorzio all’italiana, diretto da Pietro Germi. Tre anni dopo recita sul set di Sedotta e abbandonata e di Senza sole né luna.

La sua vena comica risalta in televisione nel varietà Signore e signora del 1970, in coppia con Delia Scala, mentre al cinema ottiene un ottimo successo nelle commedie sexy all’italiana, come Il merlo maschio. Nei decenni successivi realizza numerose serie televisive, da Mio figlio a Capri e Lo scandalo della Banca Romana.