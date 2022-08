Lando Buzzanca, l’appello disperato del suo medico: “Salvatelo”

Arriva un accorato appello in favore di Lando Buzzanca, che dal dicembre 2021 si trova ricoverato in una clinica romana e sottoposto a regime dietetico farmacologico e di attività fisica. A farsi portavoce dell’istanza dell’attore e il suo medico di fiducia, il dottor Fulvio Tomaselli, che attraverso un post condiviso su Facebook lamenta le sue difficili condizioni di salute. “Salvatemi” si legge nel post: questo il grido d’aiuto dell’attore, affidato al suo dottore.

Lando Buzzanca, l’appello per salvarlo: “Cosa aspettate?”

Il mistero sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca, da tempo assente dalla scena pubblica, si è risolto attraverso un aggiornamento delle ultime ore. A spiegare quanto accaduto al popolare attore è il suo medico di fiducia, il dottor Fulvio Tomaselli, che ha condiviso un post sul proprio profilo Facebook facendo chiarezza. Il dottore si è fatto portavoce delle accorate istanze dell’attore, che si troverebbe contro la sua volontà rinchiuso da mesi in una clinica romana.

“Il 27 dicembre 2021 su induzione di un avvocato, mio amministratore di sostegno (ADS), mi hanno ricoverato presso una clinica romana, dove sono stato sottoposto a un regime dietetico farmacologico e di attività fisica”: così inizia il post condiviso da Tomaselli, che parla in vece di Lando Buzzanca. E prosegue: “La dieta consisteva in cibo scadente quindi non appetibile. Ottimo modo per non mangiare. Ho perso i chili superflui, ma con grande facilità ne ho persi altri, quasi 30. Mi hanno tranquillizzato molto! Dovevo stare tranquillo. Purtroppo ho perso anche massa magra per cui ora sono cachettico, ossia scheletrico, senza muscoli perché l’attività fisica è stata abolita, e non mi reggo in piedi“.

Lando Buzzanca vorrebbe solo abbandonare la clinica romana e teme che le sue condizioni di salute possano peggiorare irrimediabilmente: “Ora dovrei curarmi per recuperare ma ci stanno pensando su…potrei essere al capolinea. […] Forse se fosse stato sentito il medico che avevo scelto per il mio benessere, non starei così”. E, in conclusione, lancia un accorato appello: “Cosa aspettate? SALVATEMI! Vostro Lando”.

Lando Buzzanca e la querelle tra i figli e la compagna

A temere per le condizioni di salute di Lando Buzzanca sono le persone a lui più vicine, dallo stesso dottor Tomaselli agli affetti più cari. Non solo i figli Massimiliano e Mario, ma anche la compagna Francesca Della Valle, giornalista di circa 35 anni più giovane di lui. Per l’attore gli ultimi anni sono stati contrassegnati da difficili dolori, e non solo questo ricovero contro la sua volontà. Ha infatti dovuto assistere impotente alla querelle di famiglia proprio tra la fidanzata e i figli, che hanno tentato più volte di ostacolare le nozze tra il padre e la giornalista.

“Hanno bloccato il nostro matrimonio” aveva rivelato la Della Valle in un’intervista dello scorso anno, spiegando come Massimiliano e Mario Buzzanca abbiano cercato di metterle i bastoni tra le ruote per il desiderato matrimonio con l’attore. I figli infatti non la vedono di buon occhio e ritengono abbia a cuore il padre più per le mire personali sul suo patrimonio che per un effettivo sentimento. Non c’è pace dunque per Lando Buzzanca, che alla veneranda età di 86 anni si trova a dover fare i conti con difficili questioni familiari e di salute.