Totti-Blasi, dietro l’ex di Noemi ci sarebbe un nemico “nascosto”

Dietro le affermazioni al vetriolo dell’ex marito di Noemi Bocchi ci sarebbe un nemico “nascosto” della ormai ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quando l’ex Capitano della Roma e la nuova compagna sono usciti allo scoperto, Mauro Caucci non ha perso occasione per dire la sua su quanto accaduto e di certo non le ha mandate a dire alla donna con cui ha condiviso 11 anni della sua vita. Eppure, stando a un’indiscrezione lanciata da Dagospia, tutto questo non sarebbe “farina del suo sacco”, piuttosto il frutto di un piano ben studiato da qualcuno che nutre un forte risentimento nei confronti di Totti e Ilary.

Chi è il nemico “nascosto” di Ilary Blasi e Francesco Totti

Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, dietro le azioni e soprattutto le affermazioni di Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, ci sarebbe lo zampino di un nemico di vecchia data dell’ex coppia d’oro formata da Ilary Blasi e Francesco Totti.

Nella rubrica A lume di candela si legge: “Da febbraio 2022 tutti parlano di Noemi Bocchi ma nessuno conosce la sua voce. La nuova compagna di Francesco Totti è finita nel mirino, già nei mesi scorsi, dell’ex marito Mario Caucci. L’imprenditore ha rilasciato al settimanale Chi la sua prima intervista esclusiva ed è poi approdato in tv a Non è l’Arena. Gira voce che a ‘gestire’, se così si può dire, l’imprenditore sia Fabrizio Corona. Proprio il nemico a distanza della fu famiglia Totti, dal caso Flavia Vento fino ad arrivare alla lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. La vendetta di ‘Furbizio’?”.

L’ipotesi è, dunque, che Fabrizio Corona sia un po’ il “burattinaio” nascosto dietro a una ben precisa strategia per screditare la nuova compagna di Totti. Del resto l’ex re dei paparazzi non ha mai nascosto il suo livore nei confronti dell’ex Capitano della Roma e della conduttrice. Lo scorso novembre 2022 in una TV privata si era spinto con veemenza sul fragilissimo terreno dei tradimenti che, a suo dire, per la coppia sarebbero stati all’ordine del giorno: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni – aveva dichiarato -. Lei fino a quando non era famosa e le andava bene. (…)Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”.

Cosa ha detto Mauro Caucci su Noemi e Totti

Mentre si ritrova nel mirino dell’Antiriciclaggio e di accuse in merito alla presunta vendita di alcuni orologi di lusso sulle quali aleggia l’ombra del gioco d’azzardo (smentite da lui stesso), Francesco Totti deve fare i conti con un periodo per nulla semplice. Da una parte c’è grande attesa per la prima udienza della causa di separazione da Ilary Blasi, dall’altra invece l’ex di Noemi Bocchi che continua a metter bocca sulla relazione della nuova coppia.

Ospite di Non è l’Arena, Caucci ha rincarato la dose con affermazioni per nulla dolci nei confronti dell’ex moglie, con cui condivide due figli ma che, di fatto, considera una arrivista e manipolatrice: “È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dove è ora lo dimostra pienamente”. E per Totti il messaggio è stato più che chiaro: “Totti secondo me ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, rimanere era la cosa più difficile, ma che alla fine avrebbe fatto la differenza”.