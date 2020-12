Filippo Nardi fuori dal GF Vip, l’annuncio di Signorini

editato in: da

Filippo Nardi è stato cacciato dalla Casa del Grande Fratello Vip: dopo appena una settimana dal suo ingresso nel loft di Cinecittà, la produzione ha dovuto prendere provvedimenti a causa della sua intollerabile condotta.

Alfonso Signorini è intervenuto all’inizio della puntata leggendo il comunicato del Grande Fratello:

Filippo, stare nella casa comporta delle responsabilità soprattutto nei confronti del pubblico che ci segue, nonostante questo hai ripetutamente usato espressioni non solo offensive ma che hanno violato le regole della casa, per queste ragioni sei squalificato dal gioco.

In pochi giorni Nardi non ha fatto altro che lanciare provocazioni, fare allusioni sessuali e pronunciare frasi sessiste, soprattutto nei confronti di Maria Teresa Ruta. Le sue esternazioni non sono passate inosservate né all’interno della Casa né fuori, tanto che social e giornali hanno ripreso e commentato duramente le sue parole.

Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, Filippo Nardi è stato messo di fronte alle registrazioni, e la sua reazione probabilmente ha fatto ancora più indignare delle frasi pronunciate nei giorni scorsi. Perché davanti all’evidenza, l’aristocratico – solo di titolo, sia chiaro – non solo in un primo momento ha reagito quasi divertito, ma ha mostrato anche una certa irritazione quando la produzione ha scelto di censurare alcune delle sue “battute”.

“Davanti a queste che evidentemente sono offese chiedo scusa, ho agito in buona fede, ma non credo di essere un sessista”, ha detto tentando di difendersi. Solo alla vista dei titoli dei giornali e ascoltando la voce irritata di Signorini, Nardi ha capito che il suo comportamento è stato giudicato più deplorevole di quanto lui pensasse.

Eppure, nonostante sia stato posto davanti all’evidenza, Nardi sembra non essersi reso conto della gravità delle sue parole. Tornato in salotto, si è scusato con tutte le donne della Casa, anche se l’espressione del suo viso tradiva una certa soddisfazione, come quella di un ragazzino che sa di averla scampata.

È stato solo dopo essersi discolpato davanti a tutti gli inquilini, in particolare con Maria Teresa Ruta – che palesemente sconvolta ha preferito sorvolare (“Io una violenza l’ho subita quindi mi siedo e non voglio parlare di questo”) – che Signorini gli ha comunicato di dover lasciare la Casa.

Impossibile non essere d’accordo con Antonella Elia, che intercettando il pensiero di ogni donna, ha affermato: “Secondo me hai dimostrato una profonda ignoranza, non ti rendi conto della tua pochezza intellettuale e umana”.