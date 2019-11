Federica Panicucci pronta alle nozze con Bacini. E svela il segreto dei suoi capelli

editato in: da

Federica Panicucci si prepara alle nozze con Marco Bacini e svela il segreto dei suoi lunghissimi capelli biondi. La conduttrice ha compiuto da poco 52 anni, ma la sua bellezza rimane immutata e presto potremmo vederla in abito bianco. Da tempo la showgirl è legata all’imprenditore con cui sogna in grande.

Federica infatti non ha mai nascosto il desiderio di convolare a nozze con Marco Bacini e nei prossimi mesi potrebbe davvero farlo. In occasione del suo 52esimo compleanno infatti i fan non si sono lasciati sfuggire un dettaglio, la comparsa di un anello con diamante al dito della conduttrice. Secondo molti si tratterebbe del gioiello scelto dall’imprenditore per chiedere la sua mano, segno che il matrimonio è molto vicino per la coppia.

La Panicucci ha alle spalle una lunga storia d’amore con il dj Mario Fargetta durata per oltre dieci anni e che le ha regalato i figli Sofia e Mattia. Oggi ha ritrovato il sorriso accanto a Marco Bacini e conduce con successo Mattino Cinque. Sempre sorridente e perfetta, Federica ha recentemente svelato i suoi segreti di bellezza.

Il suo segno distintivo sono senza dubbio i capelli, lunghissimi e biondi. “Per fortuna – ha raccontato a Ok Salute – sono quotidianamente nelle mani di professionisti che, da tanti anni, mi coccolano e si prendono cura della mia capigliatura ma poi, tra le mura domestiche, sono io che devo trattarla”.

“Non posso fare a meno di shampoo e balsamo idratanti e addolcenti – ha rivelato -, di un prodotto termoprotettore, che applico sulla chioma ancora bagnata ed è in grado di difenderla dal calore di phon e piastre, e un olio ammorbidente che mi aiuta nello styling. Inoltre – ha aggiunto la Panicucci – questo taglio mi permette di gestire meglio i capelli, facendo magari una treccia o una coda alta, qualora non avessi tempo di sistemarla a dovere”.

Nonostante sfoggi un fisico snello e scolpito, Federica ha rivelato di non dedicarsi troppo alla palestra. “Mi ritaglio una mezz’ora per fare un po’ di stretching – ha detto – e qualche esercizio base per tonificare addominali, gambe, glutei e braccia. Non è una pratica costante ma saltuaria, alla quale mi dedico quando ne sento davvero bisogno e non sono eccessivamente stanca”.