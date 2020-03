Eros Ramazzotti innamorato di Roberta Morise: il gesto che conferma il flirt

editato in: da

Eros Ramazzotti è innamorato di Roberta Morise? L’ultimo gesto del cantante sembra confermare la love story di cui si parla ormai da settimane. Bellissima e di successo, con un ex famoso come Carlo Conti, la conduttrice Rai avrebbe rubato il cuore dell’artista romano.

Una relazione tenuta segreta ed emersa solo negli ultimi giorni, ma mai commentata dai diretti interessati. E proprio il comportamento di Eros sembrerebbe confermare la love story. Il cantante infatti non si è affrettato a smentire il gossip come invece aveva fatto le volte precedenti. Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, a cui è stato legato per circa dieci anni, Ramazzotti ha dichiarato più volte di essere single.

L’artista ha affermato di non cercare l’amore e di non essere interessato a una nuova relazione, deciso a concentrarsi solo sui figli: Gabrio Tullio e Raffaella Maria, nati dal legame con Marica Pellegrinelli, e Aurora Ramazzotti, frutto del matrimonio con Michelle Hunziker. Per questo motivo ha sempre troncato sul nascere i pettegolezzi su nuovi amori.

Quando è stato paparazzato mentre abbracciava una misteriosa mora, il cantante ha negato l’esistenza di un flirt, affermando che si trattava solo di una fan. Mentre quando è stato paparazzato in compagnia di Valentina Bilbao a Miami, si è affrettato a smentire l’esistenza di una relazione. “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? – ha tuonato su Instagram – Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”.

Con Roberta Morise però le cose sono andate diversamente. Eros non ha commentato il gossip e non ha smentito su Instagram. Un gesto che, secondo molti, sarebbe la conferma che fra i due ci sia già un sentimento. Anche la conduttrice Rai ed ex di Carlo Conti non ha voluto dire la sua sul pettegolezzo che la vede coinvolta, alimentando, di fatto, le certezze.