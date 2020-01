Cristina Marino fa una rivelazione sulla storia con Luca Argentero

editato in: da

Cristina Marino fa una confessione sulla storia d’amore con Luca Argentero dopo la puntata di C’è Posta per Te in cui la coppia è apparsa per la prima volta in tv. L’esperta di fitness e l’attore sono legati dal 2015 dopo essersi conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi. Un amore vissuto lontano dai riflettori e che presto li renderà genitori. La Marino infatti è incinta del primo figlio e i due non vedono l’ora di stringere fra le braccia il loro bambino.

Nel corso del programma di Maria De Filippi, Cristina e Luca si sono emozionati e hanno mostrato, ancora una volta, la forza del sentimento che gli unisce. Dietro le quinte di C’è Posta per Te infatti hanno rilasciato una breve intervista che è stata pubblicata anche su Instagram dallo staff della trasmissione.

“Siamo due persone fortunate – ha raccontato Cristina – perché siamo cresciuti entrambi in famiglie che ci hanno insegnato davvero cos’è l’amore, una sorta di parola d’ordine”. La Marino ha poi svelato di essere molto romantica, la coppia infatti si scrive spesso lettere e bigliettini. “Lettere d’amore? Sì, io gliele scrivo – ha detto -. In occasione di eventi importanti, regali, ma anche quando esco di casa. In realtà, in quel caso, sono dei bigliettini, glieli lascio sparsi in giro, a volte persino nel frigo”.

41 anni e una lunga carriera nel mondo del cinema, Argentero in passato è stato sposato per diversi anni con Myriam Catania. Oggi l’ex moglie è legata a Quentin Kammermann, da cui ha avuto il figlio Jacques. Per Cristina, Luca ha cambiato la sua vita, imparando anche a fare sport.

“Sei in grande forma” ha detto Maria De Filippi accogliendo in studio l’attore e lui ha risposto immediatamente: “Devo stare al passo con lei che è una ragazza sportiva”. La Marino ha sorriso: “Pensa che prima faceva solo un po’ di cyclette”, ha detto sorridendo felice.