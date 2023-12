La foto di Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a St. Moritz destinata a far discutere: uno scatto (quasi) senza veli

Per il ponte festivo dell’Immacolata, molti vip hanno scelto St. Moritz per trascorrere giorni speciali sulla neve. Oltre Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller, anche Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per un magico weekend. Sui rispettivi profili social, i “Ferragnez” hanno raccontato la vacanza, condividendo uno scatto al limite: Ferragni in topless con intimo nude, per celebrare l’amore con Fedez.

Chiara Ferragni in topless, la foto con Fedez a St. Moritz

Dopo essere tornata dal viaggio in India, Chiara Ferragni si è concessa un meraviglioso weekend all’insegna dell’amore e del relax con il marito Fedez. Dopo la finalissima di X Factor, per il giudice è tempo di riposo e di godersi dei giorni di festa con i figli, Leone e Vittoria. E quale cornice migliore se non quella di St. Moritz, tra paesaggi innevati e hotel di lusso? Sui social, Fedez ha condiviso uno scatto in particolare: un selfie piuttosto intimo, che ha totalizzato quasi un milione e mezzo di like. Una foto che, ovviamente, com’era prevedibile, ha generato entusiasmo, ma anche critiche non propriamente costruttive.

Per l’occasione, i Ferragnez hanno scelto un hotel di lusso a 5 stelle, ovvero il Badrutt’s Palace Hotel (il costo di una camera per notte sfiora anche 1800 euro). La foto davanti allo specchio è stata scattata proprio in bagno: la Ferragni è in topless, con solo l’intimo nude addosso, mentre invece Fedez indossa dei pantaloncini sportivi, con petto nudo. Innumerevoli i commenti dei follower: da chi approva a chi disapprova, come “Che vergogna da due genitori…. ahhhh, scusate state dimostrando di essere liberi! Poveri figli”. E anche: “In questo caso posso dire non mi sembra proprio il caso?”.

Chiara Ferragni e Fedez dopo la crisi di Sanremo più uniti che mai

Non sono stati mesi semplici per Chiara Ferragni e Fedez: il 2023 ha portato con sé, in effetti, diversi eventi, tra cui la scomparsa dell’amatissima cagnolina Matilda e il ricovero d’urgenza di Federico Lucia. Dopo Sanremo, Fedez ha ammesso di aver sofferto di alcuni problemi legati alla salute mentale, di cui si è fatto portavoce, sensibilizzando sul tema e sostenendo apertamente la campagna del Bonus Psicologo. Per quanto riguarda invece Sanremo, la coppia ha scelto di mettere un punto definitivo alla questione con la puntata speciale dei The Ferragnez 2.

La coppia oggi è più unita che mai: hanno superato le sfide e gli ostacoli che quest’anno ha posto sul loro cammino. La Ferragni è stata al fianco di Fedez durante il ricovero in ospedale a seguito di emorragia per ulcera: non ha lasciato solo il marito nemmeno per un attimo, ed è tornata in fretta dalla Paris Fashion Week. Di anni dal loro primo incontro, ormai, ne sono passati: dalla celebre hit Vorrei ma non posto ad oggi, i Ferragnez hanno sempre superato tutto. Uniti, nell’amore che provano anche per i figli, Leone e Vittoria. Il loro rimane un legame in grado di superare qualsiasi intemperia. E, del resto, proprio Fedez ha ammesso che non avrebbe superato le difficoltà nel medesimo modo senza la mano di Chiara Ferragni.