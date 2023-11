Chiara Ferragni, lo splendido sari per omaggiare l’India

Fonte: IPA Chiara Ferragni in India, il look sembra un pigiama, ma gli accessori sono preziosissimi

Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni aveva documentato il suo trasferimento nella nuova casa milanese con la famiglia, ma nelle ultime ore ha sorpreso i fan con una trasferta che nessuno (o quasi) si aspettava: l’influencer è infatti volata in India, e come suo solito sta fornendo un ritratto social del suo viaggio. Ma tra monumenti e città dalla storia millenaria, un ruolo centrale è affidato agli outfit dell’imprenditrice digitale, che ha lasciato i follower senza fiato scegliendo di indossare uno splendido sari.

Il sari indossato da Chiara Ferragni

Dopo aver condiviso con i suoi follower alcuni dettaglio del nuovo appartamento in cui si è trasferita con suo marito e con i figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni è partita – a sorpresa- alla volta dell’India. Non è chiaro se si tratti di un impegno di lavoro o di piacere, ma come suo solito l’influencer sta raccontando la sua trasferta sui social, raccontando la storia di un Paese dalla storia millenaria. Tra uno scatto e l’altro, Chiara sta condividendo anche gli outfit scelti per l’occasione, alternando look casual per il giorno ad abiti decisamente più glamour per la sera: ospite di un importante evento a Jodhpur, l’imprenditrice ha deciso di omaggiare la cultura locale indossando un tradizionale sari.

Chiara Ferragni ha scelto un lungo modello della maison Sabyasachi di colore rosso, impreziosito sull’orlo da dettagli preziosi e da vistosi gioielli in oro al collo e alle orecchie. Per completare il suo look da vera regina, l’influencer ha raccolto i capelli in un elegantissimo chignon, illuminando il viso con un trucco dai colori delicati: “Per questa notte speciale a Jodhpur ho voluto celebrare la straordinaria cultura e storia dell’India. Indossare il sari è stata un’esperienza davvero speciale. Sabyasachi ha mandato due donne meravigliose che mi hanno aiutato a vestirmi mentre mi spiegavano la ricca storia e l’artigianato dietro questo incredibile capo. Sono così orgogliosa di indossarlo” ha scritto la Ferragni nella didascalia che accompagna lo scatto. D’altro canto anche in altre occasioni Chiara aveva scelto la moda per lanciare messaggi a carattere politico o sociale, come sul palco dell’Ariston.

Che cos’è il sari

Il sari è un indumento tradizionale del subcontinente indiano, le cui origini risalgono al 100 A.C. Tessuto con telaio a mano, è solitamente caratterizzato da un drappo di stoffa in seta o cotone largo circa 1,2 metri e generalmente di lunghezza variabile di 4,5-9 metri. Le donne lo avvolgono intorno al proprio corpo in modi e stili differenti a seconda della regione di provenienza e dell’estrazione sociale. Sebbene molti indiani abbiano adottato abiti occidentali per le loro attività quotidiane, è molto comune per le donne indossare questo abito per importanti cerimonie, come i matrimoni.

Ne esistono moltissime varietà e con diversi tipi di decorazioni, che in alcuni casi possono essere estremamente preziose: un particolare che continua ad affascinare anche le nuove generazioni, che spesso trovano il modo per rendere ancor più ‘moderno’ un simbolo di eleganza e stile senza tempo. Che, anche grazie a Chiara Ferragni, siamo certi vivrà una seconda giovinezza (almeno sul web).