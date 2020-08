Bugo festeggia 47 anni: archiviata definitivamente la lite con Morgan

editato in: da

Dall’inizio di gennaio a oggi, Bugo è diventato uno dei cantanti italiani più seguiti dal pubblico e dalla stampa. Se prima era noto ai musicofili per il suo talento e i suoi brani iconici, che hanno dato una svolta ai ritmi canonici degli anni Novanta, dopo il Festival di Sanremo la sua popolarità è aumentata. A lui, però, non importa altro che sorridere e vivere della sua musica, come ha dimostrato in occasione dei festeggiamenti dei suoi 47 anni.

Ma facciamo un passo indietro: la ragione per cui Bugo è diventato protagonista di gossip e pettegolezzi è l’abbandono del palco del Festival di Sanremo. Per i pochissimi che non hanno idea di quanto è accaduto, il cantante ha partecipato in coppia con Morgan, ma il sodalizio è durato quanto una foglia d’autunno.

I due si sono scontrati duramente prima delle esibizioni e, quando Morgan ha cantato una versione rielaborata della canzone Sincero, Bugo se n’è andato provocando la squalifica dal concorso canoro. Da quel momento è stato un crescendo d’accuse e recriminazioni. Che, però, pare che siano finalmente cessate.

Per Bugo, infatti, ora è un momento d’oro: Sincero ha ottenuto moltissimo successo, così come l’album Cristian Bugatti (il vero nome del cantante) all’interno del quale è racchiuso. In più, Bugo si è impegnato per realizzare moltissimi progetti, compresa la collaborazione con Ermal Meta che ha dato vita al brano Mi Manca, il cui video vede protagonista Ambra Angiolini.

Alla luce di tutto questo il cantante, classe 1973, ha festeggiato il suo compleanno in modo semplice, sorridendo e archiviando definitivamente la lite con il suo ex compagno di viaggio. Nelle sue stories su Instagram Bugo ha postato il momento della torta.

Intorno a lui pochi invitati, nell’istante in cui soffia le candeline, ci sono pochi invitati ma buoni: gli amici di una vita, il suo manager e nuovi affetti come i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.

Sembrano dunque lontane le tensioni, le amarezze e le provocazioni degli scorsi mesi. Adesso Bugo, all’anagrafe Christian Bugatti, pensa solo al meglio per sé stesso e a regalare al suo pubblico nuovi successi. Non si può fare altro che fargli i migliori auguri!