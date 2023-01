Belen ha lo stesso problema di Fedez: cosa ha detto Luna Marì alla mamma

Alcune storie Instagram che mostrano momenti di grande complicità e di gioco mamma e figlia: le ha pubblicate Belen sul suo profilo. La conduttrice nei video è insieme alla piccola Luna Marì e le due si divertono insieme, ma non è sfuggito un dettaglio su come la chiama la bimba. Sembra proprio, infatti, che la showgirl abbia lo stesso problema di Fedez, che per diverso tempo non è riuscito a farsi chiamare correttamente dalla figlia Vittoria.

Belen, come la chiama Luna Marì

Momenti di lavoro, ma anche di vita privata: il profilo Instagram di Belen è come un diario personale in cui racconta alcuni istanti della sua giornata. E non potevano mancare quelli che trascorre con i suoi figli, spesso protagonisti delle sue storie. Proprio come è accaduto a Luna Marì: la showgirl ha condiviso diversi video che la vedono giocare in compagnia della secondogenita, nata dalla sua relazione con l’ex Antonino Spinalbese.

Nei video si vedono le due condividere dei momenti di complicità. La showgirl è stesa sulla pancia e Luna Marì le acconcia i capelli: “Mi stai pettinando? – le chiede, per poi aggiungere –. Dovevi venire tu ieri a Le Iene a farmi la pettinatura. Bella”.

La piccola poi gioca sulla schiena della conduttrice e infine le prende il volto chiamandola: papà. “Sì, lo so che sono papà per te”. A corredo del video Belen ha scritto: “Non c’è verso che mi chiami mamma…”. Luna Marì è la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una relazione tra il 2020 e il 2022. Ora lui è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e nella Casa si è lasciato andare a qualche sporadica dichiarazione sulla loro storia ormai finita, come quando Edoardo Tavassi gli ha fatto rivelare come era iniziato tutto.

E per la piccola lei è “papà”: nulla di strano, soprattutto quando i bambini iniziano a esprimersi con le parole. Inoltre Belen non è l’unica vip che ha avuto questo tipo di problema, infatti questa estate facevano furore i video in cui Fedez tentava di farsi chiamare papà dalla figlia Vittoria, che invece lo apostrofava sempre come mamma.

Belen e Fedez, dunque, hanno condiviso la stessa difficoltà: ma che sia per gioco o perché le bimbe devono ancora imparare bene le parole essendo ancora molto piccole, il risultato è senza dubbio divertente.

Belen, i figli e il rapporto con Stefano De Martino

Belen è una mamma premurosa e attenta, spesso i figli (Santiago e Luna Marì) sono i protagonisti delle sue storie Instagram e dei suoi post.

E se la piccola è nata dalla relazione conclusa con Antonino Spinalbese, Santiago invece è il figlio della conduttrice e di Stefano De Martino.

I due sono tornati insieme dopo qualche anno di lontananza. La loro relazione è nata che erano entrambi molto giovani: 22 anni lui e 26 lei e non è stato un periodo facile perché erano al centro dell’attenzione mediatica, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista rilasciata a F. Poi si sono lasciati, fino a gennaio 2021 quando sono tornati insieme. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai – aveva detto nell’intervista Belen -: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

