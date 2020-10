Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sull’infortunio di Elisa Isoardi: “Caviglia compromessa”

editato in: da

Milly Carlucci commenta l’infortunio di Elisa Isoardi, rendendo sempre più concreta la possibilità che non scenda in pista nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. L’ex star de La Prova del Cuoco nell’ultimo appuntamento con lo show aveva sfoggiato una vistosa fasciatura, confessando di avere un piede dolorante. Dopo i dovuti controlli ha scoperto che la situazione era peggio di ciò che pensava. “Domenica non riuscivo ad appoggiare il piede per terra – ha spiegato in collegamento con Storie Italiane -. Ho fatto le prove ma stamattina era peggio di prima. Allora ho pensato che non fosse una tendinite, una cavolata”.

Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci. “Ciao tesoro mio, mannaggia la miseria ladra, sul serio – ha detto la conduttrice di Ballando con le Stelle, collegandosi con la trasmissione di Eleonora Daniele -. La realtà è che la tua caviglia è molto compromessa per tante cose diverse. Non è solo una slogatura. Adesso dobbiamo navigare a vista e capire che cosa succede. È certo che adesso non ti devi massacrare”. Elisa Isoardi è decisa, nonostante il dolore al piede e le raccomandazioni dei medici, ad allenarsi ed esibirsi sabato. Raimondo Todaro, suo compagno di ballo, ha però tentato di dissuaderla, consapevole della necessità che si riposi.

“Io la so la situazione perché ho parlato con il dottore. Mi ha detto che dovresti stare 10 giorni col piede per aria, come facciamo?”, ha rivelato il maestro di danza. “Un giorno basta, domani vengo lì – ha replicato lei -. Non voglio rimanere indietro”. Raimondo ha poi fatto notare quanto l’avventura di Ballando con le Stelle sia stata difficile per entrambi. Qualche settimana fa infatti Todaro era stato operato d’urgenza per un’appendicite e aveva disertato una puntata dello show. Elisa non si era persa d’animo e aveva ballato da sola. Tornato in pista con la conduttrice Raimondo si era lasciato andare alle lacrime. Con la consueta allegria e positività, il ballerino ha provato a risollevarle il morale: “Su sabato ci penso io ma tu devi stare buona, a riposo, sennò non guarisci – ha concluso -. Facciamo che ci vediamo venerdì? No? Cos’è ‘sta faccia? Comunque che sfortuna. Non abbiamo fatto una settimana in cui eravamo entrambi sani”.