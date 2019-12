Aurora Ramazzotti, il gesto di Marica Pellegrinelli dopo la presunta lite

editato in: da

Marica Pellegrinelli ignora Aurora Ramazzotti nel giorno del suo compleanno. C’è davvero tensione fra la figlia di Eros e l’ex moglie del cantante? L’ultimo gesto della modella sembra confermare di sì. Il 5 dicembre la primogenita di Michelle Hunziker ha compiuto 23 anni, una tappa importante che ha festeggiato con le persone più care.

Fra i tanti auguri ricevuti su Instagram quelli più belli sono arrivati proprio da mamma e papà. La showgirl svizzera ha scritto per la figlia una lunga lettera, ricordando il giorno del parto in cui l’ha vista per la prima volta, mentre Eros ha condiviso un video in cui Aurora è piccolissima e in uno studio di registrazione canta. Ad augurarle buon compleanno anche il fidanzato Goffredo Cerza, moltissimi amici, ma anche i fan.

L’unica che manca all’appello è Marica Pellegrinelli. La top model qualche mese fa ha annunciato l’addio a Ramazzotti dopo ben dieci anni d’amore e la nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Da allora ha iniziato una love story con Charley Vezza che ancora oggi procede a gonfie vele.

La scelta di Marica però avrebbe portato, secondo alcuni gossip, a incrinare i rapporti con Aurora. La primogenita di Eros e la Pellegrinelli negli anni erano riuscite a creare uno splendido legame, fatto di complicità e stima reciproca. La giovane Ramazzotti aveva più volte dimostrato il suo affetto nei confronti della moglie del padre, soprattutto in occasione dei compleanni.

Questa volta però Marica ha scelto la via del silenzio e su Instagram non ha postato nulla che facesse riferimento al compleanno della figlia dell’ex marito. Una scelta fatta per non alimentare i gossip oppure la conferma di un periodo di freddezza con Aurora? Secondo alcune indiscrezioni qualche settimana fa le due donne, invitate allo stesso evento, avrebbero chiesto di apparire in orari diversi per non incontrarsi.