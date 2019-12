Aurora Ramazzotti, gli auguri da brividi di Eros e Michelle

editato in: da

Auguri da brividi, per celebrare un compleanno importante. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno sorpreso la figlia Aurora con delle dediche dolcissime su Instagram. La primogenita della ex coppia ha compiuto 23 anni, un traguardo importante che i genitori hanno voluto festeggiare pubblicamente.

Per l’occasione Michelle ha postato una foto di Aurora da piccola, scrivendo: “Il mio Angelo…23 anni oggi…ancora non riesco a crederci”. La showgirl svizzera ha poi ripercorso l’emozionante giorno del parto. “Sono le 8:05 del mattino… mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera e tu stavi per affacciarti a questo mondo – ha ricordato la Hunziker -. Ero la ragazza più felice dell’universo. Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane (non ne volevi sapere di nascere, si stava troppo bene al calduccio, questa cosa tra l’altro non è mai cambiata! Sei sempre stata una dormigliona). Poi alle 10.26 eccoti lì…tra le mie braccia! Eri bellissima, nera di capelli e sembravi una piccola cinesina…la cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in qui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato …avevi delle labbra a forma di cuore…Ti amo infinitamente. Auguri pupi”.

Non meno emozionanti gli auguri di papà Eros, che ha postato un video in cui Aurora, ancora bambina, canta insieme a lui in uno studio di registrazione. “Il mio sole bellissimo”, ha commentato il cantante.

Ragazza ribelle in passato, Auri – così come la chiama Michelle – oggi è cresciuta ed è una donna forte e consapevole. Con determinazione e talento si sta costruendo una carriera nel mondo dello spettacolo, fra programmi (l’ultimo è Vuoi Scommettere) e trasmissioni radiofoniche. Anche l’amore procede a gonfie vele. Da diverso tempo la giovane Ramazzotti è innamorata di Goffredo Cerza e gli auguri del fidanzato sono stati senza dubbio i più romantici.

“Non può comprendere la passione chi non l’ha provata – ha scritto lui -. Tu mi completi e non vedo l’ora di riabbracciarti. Tanti auguri piccola. Ti amo”.