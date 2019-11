Perché è famosa Antonella Attili del Paradiso delle Signore

editato in: da

Antonella Attili, nata a Roma il 3 aprile 1963, è un’attrice italiana nota al pubblico di Rai 1 per il ruolo di Agnese Amato nella fiction Il Paradiso delle Signore.

Consacrata al cinema da Giuseppe Tornatore, che l’ha scelta per interpretare la madre del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso, durante la sua carriera ha avuto la possibilità di collaborare con diversi registi di successo. Oltre allo stesso Tornatore, che l’ha voluta anche nel cast di Stanno tutti bene e L’uomo delle stelle, ha lavorato poi con Pupi Avati, Ettore Scola, Anthony Minghella e Stefano Incerti. Il ruolo che le è stato affidato da quest’ultimo in Prima del tramonto le è valso la candidatura al Nastro d’argento come attrice non protagonista.

Antonella Attili approda in televisione nel 2008 grazie alla fiction Romanzo Criminale, dove interpreta la madre de Il Libanese, e recita accanto ad attori come Pierfrancesco Favino e Marco Bocci. L’anno successivo, nel 2011 appunto, recita a teatro in Marble, opera di Marina Carr diretta da Paolo Zuccari. Sette anni dopo, nel 2018, fa il suo ingresso nel cast ufficiale de Il Paradiso delle Signore.

Nella fiction, talmente fortunata da diventare poi una soap quotidiana, interpreta una donna siciliana trasferitasi a Milano che cerca in tutti i modi di mantenere unita la famiglia dopo la fuga del marito Giuseppe, finito nei guai a seguito di un’accusa di omicidio.

Agnese, il suo personaggio, è cocciuto e tradizionalista (fin troppo). Vuole a tutti i costi riscattarsi, conquistando tutto quello in passato le è stato negato dalla vita. Il personaggio che interpreta Antonella Attili è una donna ostinata, analfabeta e che rifiuta categoricamente di andare a passo con i tempi. A pagare le spese di questo atteggiamento è la figlia Tina, che Agnese tenta di tenere lontano da ogni tipo di modernità, mantenendo in particolar modo alla larga gli uomini che dimostrano di avere un interesse nei suoi confronti

Antonella Attili considera il suo lavoro come una vocazione, anche se non ha mai studiato o frequentato corsi per fare l’attrice, ma ha imparato tutto sul campo, da autodidatta. È molto riservata, infatti della sua vita privata si sa poco. Ama fare tv ma la sua vera passione resta il teatro a cui, come ha ribadito in più occasioni lei, ha intenzione di dedicarsi con impegno e devozione anche negli anni a venire.