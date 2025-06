Anna Pettinelli, la dura replica a Francesca Fagnani dopo l’intervista mai trasmessa

La conduttrice radiofonica ha confermato le indiscrezioni sulla mancata messa in onda della sua intervista a "Belve", replicando a suo modo

Secondo voci di corridoio sembra che l’intervista di Anna Pettinelli a Belve sia stata registrata ma mai trasmessa. E così è stato: a confermarlo è stata la stessa conduttrice radiofonica, che con un video su Instagram – prontamente rimosso dopo pochissimo tempo – ha voluto replicare al commento di Francesca Fagnani, che avrebbe definito, sempre secondo indiscrezioni, la chiacchierata “troppo moscia” per essere mandata in onda.

Anna Pettinelli e l’intervista mai trasmessa di Belve: la replica

L’indiscrezione che voleva scartata l’intervista a Belve di Anna Pettinelli si è rivelata fondata. A lanciare lo scoop era stato nelle scorse ore il giornalista Giuseppe Candela, che su Dagospia aveva fatto sapere che la chiacchierata della conduttrice radiofonica e coach di Amici “nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia“.

Le dichiarazioni di Pettinelli sarebbero quindi state giudicate troppo poco appetibili per il format della prima serata di Rai2, che ci ha abituati a confessioni irriverenti. A confermare le indiscrezioni di Dagospia ci ha pensato in realtà la stessa coach di Amici, che su Instagram ha voluto replicare alle insinuazioni sulla sua chiacchierata con Francesca Fagnani.

In un video pubblicato su Instagram – rimosso dopo pochissimo – la speaker radiofonica appare dietro le quinte dello studio di Belve, mentre sta per entrare con tanto di introduzione da parte della conduttrice: “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”.

A corredo delle immagini che riprendono quel momento, il suo manager ha scherzato: “Neanche Grace Jones!”. Anna Pettinelli ha quindi deciso di ricondividere il video sulle sue storie, replicando: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”.

Una chiara replica a Francesca Fagnani, anche se dopo pochissimo tempo la stessa Pettinelli ha deciso di rimuovere il video dal suo profilo, forse per evitare polemiche. Ma a diffonderlo ci ha pensato proprio Giuseppe Candela, che su X ha voluto confermare il suo scoop.

Anna Pettinelli, il futuro a Mediaset

Se con l’intervista a Belve non ha colpito nel segno, di certo Anna Pettinelli ha saputo conquistare il pubblico di Amici, non solo puntando su TrigNo, cantante rivelazione dell’edizione appena conclusa, ma tenendo banco con i siparietti con il collega Rudy Zerbi, suo acerrimo “nemico” nella scuola.

La sua verve e la sua ironia – dimostrata nei numerosi guanti di sfida tra prof – hanno lasciato il segno. Pare infatti che un altro programma sia interessato a lei. Secondo quanto sostenuto da Dagospia “Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà?”.

Questa ipotesi potrebbe aprire nuovi scenari: da un lato tra i prof di Amici ci potrebbe essere un posto vuoto e la coach di canto dovrebbe essere sostituita; dall’altro potrebbe esserci una piccola rivoluzione anche nel cast del Grande Fratello, con Stefania Orlando nel ruolo di opinionista al fianco di Anna Pettinelli.