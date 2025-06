Belve, la verità sull’intervista di Anna Pettinelli: “Ha parlato di molestie subite”

IPA L'intervista di Anna Pettinelli a Belve fa discutere: avrebbe confessato delle molestie subite

Le interviste di Belve comportano molto spesso degli strascichi. Basti pensare a quella di Morrone, tanto per citarne una recente. Al tempo stesso, però, ci si è ritrovati a parlare anche di una mai andata in onda.

Si tratta ovviamente di quella ad Anna Pettinelli, che è stata rapidamente tacciata d’essere non particolarmente frizzante. Per questo motivo sarebbe finita nel dimenticatoio. La verità sarebbe però ben diversa e a garantirlo è il giornalista Gabriele Parpiglia.

Belve, l’intervista ad Anna Pettinelli

Ci sono tre versioni relative all’intervista concessa da Anna Pettinelli a Belve. Basterebbe questo a chiarire come ci sia qualcosa che non torna. La prima analisi è stata fornita da Giuseppe Candela, che ha parlato di intervista “moscia”. Il poco mordente avrebbe dunque spinto alla mancata messa in onda.

Anna Pettinelli ha poi smentito il tutto e, dopo la riconferma del giornalista, è stata Francesca Fagnani a parlare: “Avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima. Non è successo nulla di che. La settimana dopo, avendone altre quattro, avrei finito alle 2:00 e dovevo quindi necessariamente sacrificarne una. L’ho fatto con grande dispiacere”.

La conduttrice l’ha definita “garbata e carina”, evitando dunque di sottolineare eventuali picchi che potevano interessare il pubblico. Tutto ciò però stona con quanto riportato da Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha infatti parlato dell’intervista nella sua newsletter.

La confessione della Pettinelli

Il post di Gabriele Parpiglia inizia in maniera polemica. Ha parlato di circolino del mondo dell’informazione, che di certo non rilancerà questa sua indiscrezione. Il motivo? Una sorta di cerchia di protezione nei riguardi di Belve, nuovo gioiellino Rai, che sul fronte novità negli ultimi anni ha faticato non poco.

Il giornalista ha parlato di “una bomba che forse ha fatto il giro nei piani alti dell’azienda. Improvvisamente, dunque, l’intervista non è andata in onda”. Altro che chiacchierata “moscetta”, dunque. Anna Pettinelli avrebbe rivelato qualcosa di molto compromettente.

L’esperto di gossip non ha visto il filmato in prima persona. Ha però garantito che la sua fonte lo ha fatto: “Ci ha confessato che è stata una delle più belle di tutte le annate di Belve”. Il motivo? “Ha rivelato d’aver subito molestie 40 anni fa da parte di un dirigente Rai”.

L’analisi dei fatti prosegue, tirando in ballo proprio la Fagnani. Per quanto resti via l’ipotesi del taglio voluto dall’alto, Parpiglia crede più probabile l’ipotesi che la conduttrice sia stata messa in crisi da questo scoop, di certo complesso da gestire: “Non solo non l’ha mandata in onda ma ha anche sentito la necessità di sminuire pubblicamente, facendo uscire la versione che fosse ‘debole’, per giustificare la scelta editoriale”.

In questo clima, la Pettinelli si sarebbe limitata a smentire la debolezza della sua intervista, senza entrare nei dettagli. Forse intimidita dalla violenza del taglio subito, si legge: “Una donna che trova il coraggio di denunciare molestie subite quarant’anni fa dovrebbe essere ascoltata e rispettata, non censurata e umiliata. (…) La vera forza non sta nel fare domande scomode, ma nell’avere il coraggio di mandare in onda le risposte scomode”.