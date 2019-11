Angela Lansbury compie 94 anni: quello che non sai della Signora in Giallo

editato in: da

Angela Lansbury, la mitica Signora in Giallo, compie 94 anni. È nata infatti il 16 ottobre 1925.

L’attrice vanta una carriera lunga quasi 80 anni. Ha esordito nel 1944 nel film Angoscia di George Cukor, per il quale fu candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. La prestigiosa statuetta però l’ottiene solo nel 2014 per la carriera. Angela ha vinto svariati premi, tra cui numerosi Toni Award e 6 Golden Globe per la Signora in Giallo, il titolo originario era Murder, She wrote, dove interpreta il ruolo di Jessica Fletcher, la scrittrice di gialli che risolvere implacabilmente misteri e delitti, personaggio che l’ha consacrata nell’Olimpo degli immortali.

Oggi è ancora attivissima, gira il mondo e ovunque ottiene sempre un grande successo. È anche intervenuta sul caso Weinstein, suscitando non poche polemiche.

Ecco alcune curiosità che forse non tutti conoscono di lei:

Angela Lansbury è figlia d’arte . Sua madre, Moyna MacGill, era un’attrice.

ma dagli anni '40 vive negli Stati Uniti. La Regina le ha conferito il titolo di Lady.

ma dagli anni ’40 vive negli Stati Uniti. La Regina le ha conferito . Protagonista di film mitici come Pomi d’ottone e manici di scopa, presto la rivedremo sul grande schermo ne Il ritorno di Mary Poppins.

La Lansbury ha avuto due mariti . Si è sposata nel 1945 con l’attore Richard Cromwell, ma il matrimonio finì dopo un anno quando lei venne a conoscenza della bisessualità di lui. Nel 1949 convolò a nozze con l’attore e produttore Peter Shaw, scomparso nel 2003, dal quale ha avuto due figli , Anthony Pullen e Deirdre Angela .

Angela ha tre nipoti da parte del figlio e dal 2007 è bisnonna.