Amici Speciali, Maria stuzzica la coppia Gaia-Urso, ma è la Ferilli la protagonista

Nuovo appuntamento con Amici Speciali, lo show realizzato da Maria De Filippi per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, che tra esibizioni e scontri, ha regalato anche questa sera tante emozioni e risate ai telespettatori.

La seconda puntata si è aperta con uno scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli, che, prima di entrare in studio, si è ritrovata davanti dei finti poliziotti pronta ad arrestarla.

La conduttrice, in preda alle risate, ha osservato la scena, mentre l’amica evidentemente sconvolta non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Dopo un po’ Maria ha svelato che le forze dell’ordine non erano altro che degli attori, e la Ferilli, ancora turbata dall’accaduto, ha preso posto tra la giuria.

L’attrice, insieme a Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti fa parte dei giudici di questa edizione speciale del talent.

Anche in questa puntata non sono mancate delle frecciatine sul rapporto tra Gaia Gozzi e Alberto Urso: il tenore si è lasciato andare a dei complimenti sulla collega, lodandone oltre che la bravura, la bellezza (e commentando anche il vestito che indossava).

La cantante però non si è lasciata colpire dalle lusinghe di Urso, specificando, tra le battute e le insinuazioni dei presenti in studio, che tra loro c’è soltanto un’amicizia. “Sei stato friendzonato!” gli ha detto la Pettinelli, lasciando nello sconforto il ragazzo, palesemente interessato alla Gozzi.

Tra le esibizioni dei cantanti e le performance dei ballerini, non sono mancati i siparietti divertenti tra i concorrenti: Gaia e Giordana, con la complicità di Maria De Filippi, hanno preso in giro Stash, cercando di “corrompere” la giuria con alcuni dei prodotti che il cantante aveva portato per loro.

Come aveva svelato in una intervista a Daniele Battaglia, Gerry Scotti ha sfidato Giorgio Panariello davanti le telecamere. Il noto presentatore ha stupito tutti con una esibizione di canto: indossando una giacca eccentrica, cappello e occhiali tondi, ha portato una cover di Zucchero, il brano Per colpa di chi.

L’attore, dal canto suo, infilando un enorme cappello pieno di piume, si è esibito con uno dei suoi cavalli di battaglia, I migliori anni della nostra vita. Ma a divertire tutti è stata sicuramente la performance in duetto di Scotti e Panariello, che mettendosi al collo un boa fucsia, hanno interpretato un altro grande classico di Renato Zero, Il triangolo.

Quello che è certo è che anche questa volta Maria De Filippi è riuscita a vincere la sfida, proponendo uno show che ha saputo regalare siparietti divertenti e leggeri, coniugati a momenti più intensi ed emozionanti.