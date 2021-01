Amici 2021, cosa accadrà nella prossima puntata e cosa ci aspettiamo

editato in: da

Maria De Filippi è pronta per tornare in onda con la prima puntata dell’anno di Amici 2021, il suo fortunatissimo show dedicato ai giovani talenti del canto e del ballo. Le anticipazioni rivelano molti colpi di scena: due ragazzi verranno eliminati e uno di loro sarà a rischio. E intanto tutti si preparano per la fase serale, che si avvicina sempre più.

Sabato 9 gennaio, Maria De Filippi conduce il primo speciale 2021 di Amici: un appuntamento imperdibile per tutti i fan, dal momento che i giovani concorrenti iniziano a gettare le basi per la scalata al serale, l’obiettivo tanto ambito da ciascuno di loro. Purtroppo, per alcuni il sogno si interromperà a breve. Sbirciando tra le anticipazioni della prossima puntata, infatti, emerge l’eliminazione inaspettata di due ragazzi.

La prima a dover abbandonare la scuola di Amici è la cantante Kika: nel corso del pomeridiano si trova ad affrontare la sfida voluta da Rudy Zerbi e non riesce a tenersi stretta la maglia. Il suo posto viene occupato da un’altra giovane artista, Ibla. In seguito tocca al ballerino Riccardo, che già da alcuni giorni era a rischio a causa di un provvedimento disciplinare. Anche per lui c’è una sfida molto difficile, che lo porta a dover lasciare il banco alla new entry Alessandro.

Molti altri concorrenti si esibiscono durante la puntata, con esito positivo. Ad eccezione di Sangiovanni, per il quale il giudizio rimane invece in sospeso: Rudy Zerbi, pur pronto a dichiarare di aver apprezzato la sua performance, lo vuole punire per una lamentela a suo avviso ingiustificata. Il giovane cantante dovrà dunque dimostrare ancora il suo talento per riuscire a tenersi la maglia di Amici.

Le sorprese tuttavia non sono ancora finite: da una parte spicca l’assenza di Lorella Cuccarini, che nelle ore scorse è risultata positiva al Coronavirus e non potrà dunque partecipare allo show fin quando non avrà un tampone negativo. Dall’altra, la presenza di un superospite riesce a scaldare l’atmosfera: si tratta di Fabrizio Moro, che si esibisce in un medley dei suoi brani Portami via e Il senso di ogni cosa.

Insomma, la prossima puntata di Amici è davvero ricca di splendidi momenti che ci intratterranno davanti allo schermo. E la curiosità si fa sempre più insistente: chi saranno i ragazzi che riusciranno a guadagnarsi l’accesso alla fase serale? In effetti, il momento tanto atteso si avvicina sempre più rapidamente e nelle prossime settimane scopriremo i primi nomi di coloro che potranno veramente gareggiare per la finale.

Nel corso di questi primi appuntamenti, noi abbiamo assistito con attenzione alle esibizioni dei giovani concorrenti di Amici 2021, per cercare di capire chi, effettivamente, potrebbe meritare di passare alla fase successiva. La scelta sarà davvero difficile, perché sono molti i ragazzi che hanno dimostrato un vero talento. Ci ha colpito molto, ad esempio, la grazia e l’eleganza di Martina Miliddi, che nonostante la giovane età ha già affrontato sfide molto dure nella sua vita, e sembra essere una ragazza davvero matura.

Arianna, al contrario, ha qualche volta dimostrato un caratterino difficile da gestire, ma la sua voce continua a sorprenderci ogni volta che canta. Ci è piaciuta anche la perseveranza di Aka7even, che con il suo inedito ha già conquistato molti fan. Ora attendiamo assieme a voi la nuova puntata di Amici, per avere qualche tassello in più in vista dei futuri appuntamenti serali.