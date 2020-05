Ambra Angiolini, il commento dopo l’intervista di Costanzo

editato in: da

Ambra Angiolini commenta l’intervista in tv rilasciata a Maurizio Costanzo dove ha raccontato il suo amore (finito) per Francesco Renga e la passione per Massimiliano Allegri. L’attrice, con la consueta sincerità e un pizzico di timidezza, ha risposto alle domande del giornalista nel corso de L’Intervista, programma in onda su Canale Cinque.

“È stato un grande amore, io ero molto gelosa di lui – ha confessato Ambra parlando di Renga, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo -. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto. Ora siamo vicini di casa”. Dal 2017 l’ex star di Non è la Rai è legata a Max Allegri con cui vive un rapporto a distanza: “Io vivo a Brescia con i miei figli, Leonardo e Jolanda, lui invece tra Torino, Livorno e Milano – ha svelato a Costanzo -. Ci incontriamo in giro. Siamo itineranti, che è anche il bello della nostra storia”.

Confessioni importanti che la stessa Ambra ha commentato su Instagram, ammettendo di non essere riuscita a riguardarsi in tv. “Ho paurissima e me ne vanto – ha ammesso -. Siate gentili con il cuore degli altri”. Una confessione che è stata accolta con grande entusiasmo dai follower, colpiti positivamente dalle parole della Angiolini. “Il pudore e il non compiacersi di sè: raro e bellissimo”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Aver paura è da persone intelligenti”.

Sulla cresta dell’onda da quando era solo un’adolescente, Ambra ne ha fatta di strada in questi anni, ma non ha mai perso la sua semplicità e genuinità. Erano gli anni Novanta quando conquistò il piccolo schermo, scelta da Gianni Boncompagni che intuì per primo il suo talento. Da quel momento la carriera della Angiolini non si è più fermata e lei ha dimostrato la capacità di sapersi trasformare e adattare ai tempi. Nel corso degli anni, con fatica e determinazione, è diventata una fra le attrici più apprezzate del cinema italiano. Due i grandi amori della sua vita: quello per Francesco Renga, finito dopo oltre dieci anni, e quello per Massimiliano Allegri, che potrebbe presto portarla all’altare.