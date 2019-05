Chi è Alessandro, il fidanzato di Serena Rutelli

editato in: da

Alessandro Prince Zorresi è il fidanzato di Serena Rutelli e potrebbe presto entrare nella casa del GF, per consolare la ragazza, alle prese con le rivelazioni della madre biologica. La 29enne è senza dubbio uno dei personaggi più apprezzati della nuova edizione del reality condotto da Barbara D’Urso.

La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è stata adottata quando aveva sette anni insieme alla sorella e ha sempre sognato di partecipare allo show. Solo di recente però i suoi genitori le hanno concesso di fare questa esperienza che, per alcuni versi, si è rivelata piuttosto dura.

Serena infatti è stata costretta a fare i conti con i fantasmi del suo passato. La madre biologica, dopo averla vista in tv, le ha inviato una lettera chiedendo di incontrarla, ma lei ha rifiutato. Chiacchierando con gli altri inquilini del GF, Serena ha svelato di non essersi pentita di questa scelta e ha parlato del suo fidanzato Alessandro che, proprio come lei, è stato adottato.

“Ad Alessandro dopo due mesi gli ho detto della mia famiglia, si è innamorato prima di me – ha confessato a Daniele, parlando di Alessandro Prince Zorresi -. Lui è nato al Gemelli a Roma ma è stato adottato, non sa le sue origini. Ha i lineamenti più scuri di un latino e qualche tratto thailandese. Hai il naso giusto, non di un africano”.

Ad ascoltare le confessioni di Serena Rutelli anche Valentina Vignali, che è rimasta molto colpita dalla storia d’amore fra i due: “Vi ha unito molto la vostra storia?” ha chiesto. “Sì – ha ammesso la 29enne – infatti per me è importante parlare con lui, abbiamo molto in comune”.

Qualche tempo fa Serena aveva confessato agli altri inquilini del GF di aver ricevuto una proposta di nozze da Alessandro Prince Zorresi prima di entrare nella casa: “Ci siamo innamorati subito – aveva svelato –. Mi ha scritto che mi vuole sposare. Nell’ultimo messaggio che mi ha mandato mi ha scritto: ‘Amore, sei forte. Tieni duro. Ti voglio sposare”.