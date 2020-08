Serena Rutelli, critiche per il ritocchino alle labbra: la figlia di Barbara Palombelli si difende

editato in: da

Serena Rutelli è finita al centro della bufera su Instagram a causa di un presunto ritocchino alle labbra. La figlia di Barbara Palombelli ed ex star del Grande Fratello ha risposto a tono alle critiche ricevute dagli utenti che la accusavano di essersi rifatta, esagerando con la chirurgia. Trent’anni e due genitori molto famosi: Serena ha conquistato tutti partecipando al reality condotto da Barbara D’Urso.

All’epoca la giovane aveva trovato il coraggio di raccontare la sua infanzia difficile di fronte alle telecamere. L’abbandono da parte della madre e poi del padre, il periodo in un istituto e l’adozione da parte di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli che le hanno regalato una famiglia. Legatissima ai fratelli Monica, Francisco e Giorgio, Serena lavora come estetista, inoltre è molto seguita su Instagram proprio grazie alla sua partecipazione al GF.

Proprio sui social, la giovane Rutelli ha voluto mostrare un piccolo cambiamento fatto alle labbra. Nello scatto postato sul suo profilo, la bocca appare piuttosto turgida e in tanti hanno accusato Serena di aver esagerato. “Non sono belle peccato – ha scritto qualcuno -, ma non rifarti più nulla sei così carina”, “Ma come ti sei conciata! – ha tuonato qualcun altro -. Eri tanto carina prima”. Fra gli altri commenti si legge: “Eri una donna acqua e sapone. Ora ti sei trasformata” oppure “Sono spariti la bocca e il naso” e “La stiamo perdendo”.

Serena non è rimasta in silenzio e, con educazione, ma fermezza, ha replicato agli utenti. “Ma perché ti sei fatta le labbra a canotto? Stavi così bene!”, ha sottolineato una donna e lei ha risposto: “Non è nulla di eccessivo, grazie lo stesso”. Poco dopo la figlia di Barbara Palombelli ha evidenziato un altro commento. “Ma per favore lasciatela stare – ha scritto qualcuno – del suo corpo solo lei è padrona e poi ciò che davvero conta di una persona e la sua anima”. “Ma è difficile arrivarci – ha detto lei – purtroppo e un mondo pieno di pregiudizi”.

Parole che rivendicano la necessità di essere se stessi e di scegliere anche di cambiare senza paura del giudizio degli altri. Qualcosa che dovrebbe essere la normalità, ma il più delle volte, soprattutto per le donne, sembra sia necessario giustificare ogni piccolo cambiamento o scelta, anche estetica. Classe 1990, Serena oggi è single. La giovane infatti ha messo fine, dopo diverso tempo, alla sua relazione con Alessandro Prince Zorresi che sognava di sposare durante la sua permanenza al GF.