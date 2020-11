Alena Seredova positiva, confessa su Instagram: “Non vedo mia figlia da 15 giorni”

editato in: da

Dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus, Alena Seredova si confessa su Instagram, svelando di essere lontana da Vivienne Charlotte, la sua terzogenita. La piccola, che ha solo sei mesi, non vede la sua mamma da 15 giorni. “Sono un paio di giorni che sto molto meglio – ha raccontato Alena ai follower -, che sono di nuovo piena di energia. Sono strafelice di questo. Purtroppo però il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo perciò sono ancora chiusa. Sono molto delusa da questo”.

Dopo aver scoperto di essere positiva, Alena si è messa in isolamento. A pesare di più, dopo due settimane, è la lontananza dai figli. La Seredova è mamma di Louis Thomas e David Lee, nati dall’amore per l’ex marito Gigi Buffon. Oggi il portiere è legato a Ilaria D’Amico, giornalista da cui ha avuto Leopoldo Mattia. Dopo un addio burrascoso, gli ex sono riusciti a trovare un buon equilibrio per amore dei figli. Nel maggio 2020, l’ex modella ha avuto la piccola Vivienne Charlotte, frutto del legame con Alessandro Nasi, l’imprenditore che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio. “Ho una mancanza assurda dei ragazzi – ha confessato -, anche se sono strafortunata perché posso vederli dalla finestra”.

Su Instagram, Alena ha spiegato che a renderla triste è il pensiero di non poter abbracciare Vivienne Charlotte. “Penso che per lei sia più facile che per me, lei non ha la cognizione del tempo, ma sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla – ha confessato -. Io avevo già smesso di allattare prima perché non avevo abbastanza latte, la piccolina è stata anche già svezzata, quindi alla fine è andata liscia. Per lo svezzamento mi sono confrontata con il mio pediatra di Praga e con quello italiano e ho fatto un mix”.

Attrice, modella e imprenditrice, Alena è risultata positiva, ma è contenta che nessuno dei suoi familiari si sia contagiato. “Non so come l’ho preso, non dai familiari perché sono risultati tutti negativi – ha rivelato -. Abbiamo traslocato un po’ di tempo fa e abbiamo dovuto aggiustare ancora delle cose, qualcuno probabilmente me l’ha passato”.