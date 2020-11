Alena Seredova positiva e sintomatica: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Alena Seredova è positiva al Covid. Lo ha annunciato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram dove spiega come sta, specificando: “Positiva e sintomatica”.

L’ex modella, che è diventata mamma per la terza volta pochi mesi fa di Vivienne Charlotte, nata dall’amore per il compagno Alessandro Nasi, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae nella sua casa di Torino dove si trova in isolamento. Scrive la Seredova: “Positiva e sintomatica“. E prosegue: “Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente”.

Poi si rivolge a chi come lei sta vivendo questa esperienza: “Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…

Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro ! 🍀❤️”.

Moltissimi i messaggi di sostegno da amici vip e fan. Natasha Stefanenko scrive: “Mi dispiace Ale!🙏🏻😕 Resisti!💪🏻”. E Federica Fontana si unisce nel supporto.

C’è chi condivide con Alena Seredova la stessa esperienza: “anche mio marito presa in ospedale dove fa la dialisi e quindi anche noi a casa”. E ancora: “Sono a casa da più di 17 giorni ,io e il mio compagno( mia figlia x fortuna negativa) positivi a 2 tamponi, attendiamo un altro!forza e tanto coraggio🙏❤❤❤”. “Anche io e tutta la mia famiglia compreso il piccolino di 6 mesi 🤦‍♀️ negativo al tampone rapido ma sintomatico… Dopo 11 giorni di febbretta abbiamo iniziato lo zitromax e si è subito ripreso. Chissà ora però quando finirà questa quarantena 😭”.

C’è chi le fa sentire il suo affetto: “Povera mi spiace molto 💪❤️ti sono vicina carissima si vede che stai poco bene”. E poi: “Per una guerriera a come te questa esperienza sarà un altro modo per poter aiutare gli altri ad essere forti…”.

Molti volti dello spettacolo sono stati colpiti dal virus e hanno raccontato come stanno vivendo questi momenti. Da Carlo Conti, che dopo un breve ricovero in ospedale, è tornato a casa ed è pronto a condurre Tale e Quale Show a Gerry Scotti.

Alena Seredova, oltre a essere mamma di Vivienne nata lo scorso maggio, ha altri due figli, David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon dal quale si è separata nel 2014.