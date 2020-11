Al Bano a The Voice Senior con la figlia Jasmine, le sue confessioni

editato in: da

Manca davvero poco all’inizio del programma The Voice Senior, che sta per prendere il posto di Tale e Quale Show nella prima serata del venerdì sera di Rai 1. In giuria quest’anno un volto inedito per il piccolo schermo: si tratta di Jasmine Carrisi che, insieme al padre Al Bano, seguirà passo passo i talenti over 60, fino ad esibirsi con loro nella semi finale.

Più volte in diverse interviste il cantante di Cellino San Marco aveva mostrato entusiasmo nel condividere questa avventura televisiva con la figlia: “Sarebbe bello fare insieme questa esperienza – aveva svelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – perché nei confronti di chi si esibisce avremmo due punti di vista diversi: il suo, giovane e attento alla musica rap e il mio, diciamo, pop classic”.

Sebbene siano già arrivate le prime critiche per la presenza della giovane cantante nello show, Al Bano ha già dichiarato al settimanale Nuovo di essere molto orgoglioso della figlia e del progetto al quale parteciperanno insieme:

È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice. Ovviamente poi dovrà passare dalla teoria alla pratica, scontrandosi con la realtà del fare, ma penso che con l’aiuto di suo padre, che sarà sempre al suo fianco, tutto andrà alla grande.

Il cantante ha anche confessato di non essere preoccupato delle critiche che arriveranno:

Se sei intelligente gli attacchi non possono che rafforzarti. Ti fanno capire se a essere dalla parte sbagliata sono le persone che ti attaccano e se sei tu che devi rivedere qualcosa di te. Se penso a quanti ne ho avuti io e continuo ad averne…

Per Al Bano ovviamente quella di The Voice Senior non è la prima esperienza televisiva, mentre per la figlia si tratta di un’avventura completamente nuova. Jasmine però ha già fatto il suo debutto nel mondo della musica, pubblicando qualche mese fa il suo primo singolo, Ego.

Anche allora papà Al Bano aveva espresso grande orgoglio per la sua bambina: “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista. Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”.