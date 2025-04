Fonte: IPA Victoria De Angelis e Luna Passos

25 anni: il primo quarto di secolo, un compleanno emozionante. Come sono belli i 25 anni, soprattutto se, oltre a essere giovane, sei anche bella, ricca e famosa. Se poi sei anche innamorata e felicemente fidanzata… vive in una favola Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, oggi affermata deejay solista. A farle gli auguri nel suo giorno anche la dolcissima fidanzata, la modella Luna Passos.

La dolce dedica di Luna Passos

Canzoncine, collage e emoticon sono roba da boomer. La Gen Z va dritto al punto: basta una foto e le parole giuste. È così, con un semplice scatto casereccio e la dedica “Buon compleanno amore mio” che Luna Passos ha rivolto i propri auguri alla fidanzata Victoria De Angelis. La foto, postata nelle storie Instagram della modella, mostra la coppietta in un’elegante dimora con lampadari di cristallo e pareti in marmo, entrambi stilosissime e affascinanti, si tengono strette e si scambiano un tenero bacio. Una seconda foto le mostra più sbarazzine, in una serata qualsiasi, di fronte a un cocktail, incapaci di togliersi gli occhi di dosso.

L’amore dei vent’anni corre veloce, velocemente infiamma e altrettanto celermente può spegnersi, ma non quello di Victoria e Luna, la cui relazione sembra diventare sempre più solida e affiatata. La rockstar e la top model fanno coppia fissa dall’estate del 2023. Le prime foto insieme arrivarono dalle paradisiache coste delle Baleari. E poi ci fu il ritorno a Roma, dove Victoria e nata e cresciuta; il viaggio alle Maldive e la vacanza ai Caraibi. Viaggiano parecchio entrambe, il lavoro le porta su e giù per il mondo, ma loro si ritrovano sempre. Sempre insieme, sempre più complici, sono la coppia più dolce del jet set internazionale.

Victoria De Angelis, il coraggio di essere sé stessa

Dovrebbe essere normale, scontato, indifferente, ma purtroppo troppo spesso ancora non lo è. Purtroppo, serve coraggio per vivere liberamente la propria storia d’amore quando il suo protagonista è una persona dello stesso sesso. Victoria, però, non ha più paura e – pur senza ostentarla di fronte ai riflettori – vive la storia con Luna in modo sereno e libero. È una consapevolezza che è arrivata col tempo.

“È stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. – raccontò in un’intervista su Vanity Fair – Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti.”.

D’altronde, fin da bambina, la futura rocker aveva le idee molto chiare: “A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina. Mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne. Mi stavo dando la chance di essere come desideravo”. Checché ne dicano i benpensanti, infastiditi dalle foto in topless e dalle t-shirt provocatorie, Victoria De Angelis è un bell’esempio per la sua generazione. Una ragazzina come tante, con problemi più grandi di molti, che ha saputo rincorrere i propri sogni e, una volta raggiunti, non ha mai smesso di essere sé stessa.