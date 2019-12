Veera Kinnunen e Osvaldo, l’addio per una top model e la reazione di Oradei

editato in: da

Spuntano nuovi retroscena sull’addio fra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo dopo la passione nata a Ballando con le Stelle che ha decretato, in parte, la fine dell’amore con Stefano Oradei. La nuova edizione dello show di Milly Carlucci sta per tornare e i due ex hanno scelto di lavorare nuovamente insieme.

Secondo il settimanale Oggi ha rendere i rapporti più distesi sarebbe stata la fine della love story fra Veera e Dani che sarebbe stata piuttosto traumatica. Il motivo? Poco dopo l’addio l’ex calciatore, oggi musicista, avrebbe trovato una nuova fiamma. Si tratterebbe, come riporta Alberto Dandolo, di una modella di origini latine che vive in Europa da tempo.

Sarebbe stata lei a regalare il sorriso a Osvaldo dopo la rottura con la Kinnunen e a fargli dimenticare del tutto la ballerina. “Gira voce che Dani Osvaldo, dopo la traumatica separazione da Veera Kinnunen, abbia già trovato un nuovo amore – si legge sul settimanale Oggi -. Trattasi, dicono, di una giovane e statuaria modella di origini latine, pare cilena, di stanza in Europa”.

Da tempo i fan di Ballando con le Stelle avevano notato l’assenza di entrambi da Instagram, dopo foto di coppia e dichiarazioni d’amore. Ora la fine della relazione sembra confermata e sia Veera che Dani sono tornati sui social senza però commentare quanto accaduto. Una scelta fatta anche da Stefano Oradei. Il ballerino di Ballando con le Stelle aveva pianto lacrime amare in tv ricordando l’amore con la Kinnunen, durato oltre dieci anni.

Il coreografo aveva protetto l’ex dalle critiche, affermando che la loro relazione era in crisi prima dell’arrivo di Osvaldo, ma non era riuscito a nascondere la profonda amarezza. Su Instagram, Stefano non ha commentato l’addio di Veera a Dani e non risponde a chi chiede notizie della sua ex fidanzata. Il ballerino di Milly Carlucci sembra aver ripreso in mano la sua vita, deciso a concentrarsi sulla danza e a tenersi lontano dai gossip.