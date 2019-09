Ballando, Veera e Osvaldo si sono già lasciati: l’indizio

editato in: da

Dopo tutto il polverone sollevato ufficializzando la loro relazione, ora Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sembrerebbero essersi già lasciati.

A rivelarlo sarebbero soprattutto alcuni dettagli sui social. Proprio in questi ultimi giorni, infatti, i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram, il che è piuttosto strano per una coppia che ha ufficializzato la relazione proprio attraverso i rispettivi account. Inoltre, da circa un mese, Veera e Dani non pubblicano più foto di coppia. Questo significa chiaramente che non si stanno vedendo, anche se non possiamo ancora sapere se ciò sia davvero dovuto a una rottura o agli impegni professionali che li tengono lontani l’uno dall’altra.

Certo, un po’ stupisce che i due non riescano a trascorrere del tempo insieme, soprattutto considerando che lui quest’estate ha raggiunto la ballerina tra i fiordi e poi lei è volata in Argentina, dove ha avuto modo di conoscere persino la famiglia di Osvaldo. Poi, improvvisamente, i due non si sono più visti. E sembra abbastanza chiaro che questo possa essere ricollegabile a una rottura.

Ma non sono soltanto questi gli indizi che fanno pensare che tra Veera e Dani sia davvero finita. A quanto pare, il bel calciatore sarebbe prossimo a un trasferimento in Argentina, dove Diego Armando Maradona avrebbe chiesto di averlo nella sua squadra. Osvaldo, come sappiamo, nel 2016 scelse di lasciare lo sport per dedicarsi alla musica, ma la proposta di uno dei più grandi sportivi del secolo forse potrebbe convincerlo a tornare sui suoi passi. L’argentino potrebbe davvero trasferirsi in un altro continente… E cosa farebbe Veera in quel caso? Lo seguirebbe come fece Benedetta Mazza tempo fa? Forse no, il che spiegherebbe anche il perché del gelo tra i due.

Probabile che ci sia stato un litigio riguardo questa decisione, seguito magari da un periodo di pausa, in cui i due ballerini non si stanno né vedendo né sentendo. Ma qualunque cosa sia successa, gli indizi non mentono e sembra proprio che la coppia, tanto affiatata, si sia allontanata in pochissimo tempo. Cosa sarà successo quindi tra Veera e Dani? Sfortunatamente, lo sapremo soltanto quando uno dei due deciderà di parlare.