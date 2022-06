Vanessa Incontrada magnetica in costume giallo su Instagram. Dopo l’abito da 1.750 euro

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Vanessa Incontrada si concede un po’ di vacanza al mare e su Instagram posta un selfie in costume da bagno che esalta tutta la sua bellezza, dopo aver già incantato al concerto di Gigi D’Alessio dove è salita sul palco con un abito firmato Dolce & Gabbana, in seta nera con papaveri rossi, come è tipico del brand, da 1.750 euro. Ma procediamo con ordine.

Vanessa Incontrada lascia senza fiato col costume giallo

La foto di Vanessa Incontrada in bikini, finita sulla copertina di una nota rivista di gossip, che è stata tacciata di body shaming è per fortuna già un lontano ricordo. L’attrice, consapevole di quanto vale come donna, si prende la sua rivincita e sul suo profilo Instagram condivide uno scatto che la ritrae in costume intero. Semplicemente magnifica. Vanessa svela il colore che ha scelto per quest’estate: il giallo. E in effetti la moda mare impone quest’anno bikini e interi dalle tonalità accese e solari. Michelle Hunziker ne sa qualcosa col suo due pezzi arcobaleno che ha fatto sognare molti suoi follower.

Lo stesso è toccato alla Incontrada. Vanessa posa in barca con un semplicissimo costume giallo, dalle spalline sottili e lo scollo profondo quanto basta per esaltare il décolleté. Il sole la illumina totalmente e lei sorride felice con lo sguardo perso all’orizzonte, mentre la tintarella perfetta quasi la ringiovanisce. E non ha nemmeno bisogno di make up particolari, se non forse un filo di mascara che sottolinea lo sguardo magnetico, mentre le lentiggini, da sempre tratto distintivo della sua bellezza naturale, fanno capolino, rese brune dall’abbronzatura.

Lei scrive a commento: “Il mio colore per l’estate”. E i follower plaudono. “Te il sole ce l hai davvero dentro, sei radiosa”. “Splendidissima donna…averne come te…”. E ancora: “Il mio colore preferito sei tu….basta un tuo sorriso e si colora il mondo… “. “Stai bene con qualsiasi colore.. Perché hai il ☀️ dentro!!!”. Bellissima e meravigliosa sono gli aggettivi più usati dai suoi fan per descriverla. E in effetti Vanessa Incontrada è raggiante.

Vanessa Incontrada, il tubino nero di Dolce & Gabbana

D’altro canto, ha dato prova di grande stile anche per il concerto di Gigi D’Alessio, andato in onda su Rai 1 il 17 giugno, in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Vanessa si è presentata sul palco con un magnifico tubino nero di Dolce & Gabbana, per cui è stata anche testimonial.

Fonte: Ansa

L’attrice e conduttrice ha scelto per la serata di gala un grande classico del brand italiano: abito in seta nera con enormi papaveri rossi, spalline larghe, scollo a cuore, ideale per esaltare il suo décolleté. Il modello aderente sottolineava poi le forme di Vanessa per un effetto ad alta seduzione che ha lasciato tutti senza fiato. Costo del suo look? 1.750 euro.