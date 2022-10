Vanessa Incontrada, la foto e le critiche su Instagram. E Bisio parla di lei

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Vanessa Incontrada è bellissima, e non necessita di retoriche social o giornalistiche. Perché, quando il peso di una persona diventa una notizia, allora vuol dire che c’è tanto contro cui combattere: più di un pensiero da sradicare. Eppure, nonostante tutto, per una foto condivisa su Instagram, a opera del fotografo Giovanni De Sandre, si è attirata diverse critiche. Intanto, però, il suo “partner” televisivo – Claudio Bisio – ha speso parole splendide su di lei.

Vanessa Incontrada criticata per una foto su Instagram

Non si contano nemmeno più le polemiche che negli ultimi anni sono sfociate in veri e propri insulti verso Vanessa Incontrada. Episodi che hanno lasciato attoniti, soprattutto perché una tematica come il peso è strettamente personale, e nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di giudicare. Eppure, succede ogni giorno, alla Incontrada, così come a noi tutte, di ricevere giudizi non richiesti, e talvolta addirittura maligni.

“Rieccomi, sono qui”, ha scritto la Incontrada su Instagram. Una frase semplice, con a corredo una foto in cui è magnifica, come è sempre stata. I commenti sotto il post ci lasciano quasi disarmate. “Sì, questa foto è di 30 chili fa o è super ritoccata cara Vanessa non è che ingrasso solo io”. O ancora: “Non eri quella che piangeva perché eri grassa?”.

A fronte di alcune critiche, ci sono stati anche molti commenti di supporto: perché, davvero, vogliamo qualificare la professionalità e il talento di una persona da un numero sulla bilancia? “Quando si carica di profonda umanità la propria presenza sulla ribalta, come fai tu… non ci si allontana mai dal tuo pubblico”.

La foto, scattata dal fotografo professionista Giovanni De Sandre, non deve essere considerata per l’anno in cui è stata fatta, o per il peso, o ancora per una tanto ricercata forma smagliante. Ormai, nell’epoca dei social, è diventato difficile allontanarsi dai numeri. Ma forse dovremmo iniziare a farlo.

Claudio Bisio, le parole su Vanessa Incontrada

E se da una parte Vanessa Incontrada si è ritrovata a ricevere delle critiche sui social, dall’altra c’è sempre chi rimane al suo fianco, in ogni occasione. Tra questi è impossibile non citare Claudio Bisio, che, proprio nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha voluto parlare di lei. Memorabile la sua esperienza a Zelig, proprio con Vanessa Incontrada, con cui ha sempre condiviso un rapporto unico, sincero e soprattutto leale.

“L’ho conosciuta che era ragazzinissima, le voglio un bene dell’anima”, ha raccontato sulle pagine del Corriere. “Quando sono in Toscana, andiamo in bicicletta insieme. Tra noi c’è un afflato e una sintonia totale, so che si fida di me; anche quando la tratto male, lei sa che lo faccio per una risata”.

“Ci punzecchiamo come Sandra e Raimondo, per questo forse ha detto che sono un marito mancato…”, si è anche riferito all’intervista di Vanessa, dove ha parlato di lui. “L’ho chiamata l’altro giorno per le prove del prossimo Zelig – che andrà in onda a novembre su Canale 5 – e mi sono raccomandato che venisse, ma dentro di me spero che non venga”. Una battuta, ma del resto amiamo la coppia Bisio-Incontrada proprio per questo.