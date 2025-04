Fonte: IPA Valeria Marini

Quanto è alta Valeria Marini? Più di quello che può sembrare dalla tv, ben 178 centimetri. Sì, l’ex primadonna del Bagaglino è molto alta ma questo non le ha mai impedito nel corso della sua carriera di rinunciare a uno degli accessori più sensuali e femminili: i tacchi a spillo.

Un vero e proprio must per la soubrette sarda, da tempo definita la Marilyn Monroe italiana. La diva americana, prematuramente scomparsa, adorava questo genere di scarpe poiché le considerava un’ineguagliabile arma di seduzione. E la Marini è sempre stata d’accordo tanto che non si è mai fatta vedere mentre calzava altro.

Indimenticabile la scena in cui ha provato a giocare a tennis sui tacchi a Porto Cervo. È il suo modo per far sognare gli uomini, senza al contempo far indispettire le donne. Sempre con charme ed eleganza. Una pantera in lustrini e paillettes che non passa mai inosservata, pronta a graffiare e a lasciare il segno ovunque vada.

Lo stile di Valeria Marini

Lo stile di Valeria Marini è sempre stato, fin dai suoi esordi negli anni Novanta, appariscente e chic, caratterizzato da dettagli scintillanti e un vero e proprio must: i tacchi a spillo. Icona di femminilità, eleganza e sensualità: tratti che da sempre contraddistinguono la showgirl sarda. Passano gli anni ma lei resta sempre una femme fatale stellare.

“Adoro i sandali-gioiello, li indosso in qualunque periodo dell’anno, possibilmente senza calze. Ho una passione per i modelli di Giuseppe Zanotti e Cesare Paciotti. Le scarpe sono un accessorio importante, tanto quanto le borse. Esprimono femminilità e carattere. Il tacco giusto? Per me otto centimetri”, ha ammesso in passato la Marini.

Secondo Valeria, che ha confidato di possedere più di mille paia di scarpe, sono tre i capi che non devono mai mancare nel guardaroba di una donna: “Un tubino nero, un tacco nero e una borsetta da sera”. E la Marini ha più volte ribadito che le piace “essere elegante e sempre molto femminile”.

L’immagine di Valeria Marini

“Ho un ottimo rapporto con la mia immagine e ho una genetica che mi aiuta a gestire e conservare con facilità le mie doti estetiche. Trovo la palestra noiosa, preferisco il tango e la lap dance”, ha rivelato Valeria Marini, che non ha paura del tempo che passa ma lo affronta con la giusta saggezza e maturità. Adora esaltare la sua figura con gli outfit più giusti e preziosi, prestando attenzione alla dieta e all’allenamento.

“A tavola ho scoperto di essere intollerante ad alcuni cibi, tipo pomodoro e latticini – ma posso mangiare la mozzarella di bufala – che ho bandito dalla mia alimentazione con grandissimi vantaggi: mi sono sgonfiata. Preferisco pasta senza glutine e non mangio dolci di sera, anche se vado pazza per il tiramisù. Insomma un po’ di rigore…”.

Valeria Marini ha inoltre precisato di preferire la medicina estetica alla chirurgia estetica perché decisamente meno invasiva. Generalmente si sottopone a trattamenti quali biorivitalizzazione, vitamine e prp. “Sono una manna”, ha assicurato.