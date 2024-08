Valentina Ferragni, il bikini low-cost alle Bahamas incanta

Valentina Ferragni in vacanza a Turks and Caicos ha indossato un costume low-cost

Fonte: IPA I costumi vip più belli dell’estate 2024, da Cristina Marino a Lily Allen

Mentre Chiara Ferragni è a Mykonos con la famiglia, sua sorella Valentina sta trascorrendo le vacanze oltreoceano insieme al fidanzato Matteo Napoletano. I due sono partiti da Milano per partecipare a un matrimonio in Canada, si sono concessi un giro fino alle cascate del Niagara e poi hanno ripreso il volo per una meta decisamente più tropicale: l’arcipelago Turks e Caicos, nelle Bahamas. Valentina sta condividendo momenti della sua vacanza rilassante e ha postato anche una foto in spiaggia con un costume decisamente economico.

Il costume di Valentina Ferragni, sgambato e low-cost

Durante la prima tratta, quella Milano-Toronto, è stata smarrita la valigia di Valentina, che per sua fortuna aveva con sé nel bagaglio a mano l’abito per partecipare al matrimonio, ma non gli outfit beachwear per il soggiorno nelle isole tropicali. Mentre cercava di rintracciare la valigia, la ragazza ha pensato di fare shopping nelle grandi catene fast fashion prima di ripartire: Zara, H&M e altri store simili. La valigia alla fine è stata recuperata, ma intanto Valentina ha colto l’occasione dei colori mozzafiato del tramonto sulla spiaggia per proporre un bikini fantasia di un marchio low-cost: H&M.

La sorella di Chiara Ferragni ha scelto un due pezzi con reggiseno a bande che si intrecciano a creare un effetto drappeggiato e si annodano dietro il collo modello halter e slip minimal e super sgambato, con laccetti laterali, indossato a vita altissima. Abbronzatura perfetta, capelli bagnati, collane multiple della sua linea di gioielli, Valentina è apparsa impeccabile e ha segnalato ai follower che il suo costume era firmato H&M. Per la precisione si tratta del modello Halter, con top a 19,99 euro e slip a 9,99 euro. Il modello è disponibile anche in nero, rosso e a righe e in tutte le taglie dalla 32 alla 50.

In questo caso il post di Valentina ha ottenuto like e tanti commenti di apprezzamento: la vestibilità di questo modello è ottima e a volte non occorre spendere decine (o centinaia) di euro per trovare un bel look da spiaggia. Sempre nei commenti, la Ferragni ha specificato che quando è al mare ha una regola assoluta: no make up, sempre look acqua e sapone.

Lo shopping low-cost delle sorelle Ferragni

Il ciclone che si è abbattuto sul clan Ferragni ha rimescolato le carte in tavola e c’è chi sostiene che la ricerca e l’esibizione di prodotti low-cost – ad esempio la scelta di Chiara e delle amiche di viaggiare con una compagnia economy per l’addio al nubilato di Veronica Ferraro – sia un modo per riavvicinarsi empaticamente ai follower perduti dopo lo scandalo Balocco-Gate.

Nel caso di Valentina, l’influencer ha fatto sicuramente di necessità virtù, ma ha dimostrato anche che nelle catene low-cost si trovano outfit perfetti e dall’irresistibile rapporto qualità/prezzo, anche più di quando ci si affida ai brand di lusso. La più piccola delle Ferragni nei giorni scorsi ha condiviso altri scatti del soggiorno balneare, tra istantanee dell’oceano e look da cocktail o da serata.

Nonostante l’inconveniente della valigia, le sue vacanze sembrano andare alla grande. Pochi giorni fa sia Valentina che sua sorella Chiara, a distanza, hanno sfoggiato entrambe abiti bianchi sexy, must-have dell’estate 2024.