Uomini & Donne, Sossio e Ursula annullano il matrimonio: l’annuncio su Instagram

“Game over”: con un post esaustivo Sossio Aruta ha annunciato la fine della relazione con Ursula Bennardo, che aveva conosciuto qualche anno fa a Uomini e Donne. La coppia, amatissima dai telespettatori, è stata tra le protagoniste del Trono Over del date show di Maria De Filippi.

Il loro percorso all’interno del programma è stato segnato da alti e bassi, ed è stato anche messo alla prova dalla partecipazione alla trasmissione Temptation Island Vip, dalla quale però sono usciti più forti di prima. L’ex calciatore aveva poi chiesto a Ursula di sposarlo in diretta, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip: un amore che nel tempo era cresciuto sempre di più fino a essere coronato dalla nascita di Bianca, la loro bambina, venuta alla luce nell’ottobre del 2019.

La loro love story sembrava procedere a gonfie vele, tanto che la scorsa estate, quando i preparativi delle nozze erano in fermento, l’ex cavaliere aveva espresso un desiderio: “Sono così grato a Maria De Filippi che vorrei che accettasse di essere, quando sarà il momento, la mia testimone di nozze”.

Nel frattempo però qualcosa deve essersi incrinata nel rapporto tra Sossio e Ursula, tanto che il matrimonio, programmato per quest’anno, è stato annullato. L’ex calciatore ha pubblicato un lungo post in cui ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla rottura con Ursula.

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne – ha scritto su Instagram – mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali”.

La loro storia d’amore è arrivata al capolinea: Aruta ha continuato chiedendo ai suoi follower di rispettare questo difficile momento e di non cercare altre motivazioni su questo allontanamento.

La replica della Bennardo non è tardata ad arrivare: nelle storie di Instagram ha risposto a un commento sul post del suo (ormai) ex compagno, scrivendo: “Purtroppo c’è chi vive giocando, anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.