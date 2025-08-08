Ultimo e Jaqueline in vacanza alle Eolie: l’amore per Enea e l’incontro con Cremonini

Ultimo e Jacqueline Luna Di GIacomo si godono le vacanze in yacht alle Eolie, fra incontri importanti e baci appassionati.

IPA Ultimo e Jaqueline

Ultimo e Jacqueline si godono le vacanze alle Eolie, fra tuffi nell’acqua cristallina e tante coccole al piccolo Enea. Dopo l’enorme successo dei suoi concerti, il cantante ha deciso di regalarsi un periodo di relax insieme alla famiglia e agli amici più cari. Per l’occasione, come fa spesso, ha scelto di affittare uno yacht, dirigendosi verso le isole Eolie.

Le vacanze d’amore di Ultimo e Jacqueline

Dopo aver fugato ogni dubbio riguardo una possibile crisi, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono concessi una vacanza rilassante. Nelle immagini – rarissime – catturate dal fotografo del settimanale Gente, il cantante coccola il figlio Enea, di otto mesi, dimostrandosi un papà affettuoso e attento. Non mancano baci e risate con Jacqueline, dimostrando la grande intesa fra i due. Un amore che Ultimo ha voluto sempre proteggere e tenere lontano dai riflettori.

La coppia ha raggiunto Lipari in yacht, in seguito si è diretta verso Vulcano dove ha cenato in un noto ristorante con Cesare Cremonini. I due cantanti sono amici da tempo e non è raro che si incontrino per trascorrere del tempo insieme, fra chiacchiere, canzoni e progetti futuri. Lo scorso anno i cantanti si erano incontrati sull’isola di Salina dove avevano regalato al pubblico esibizioni da brividi, postate su Instagram, ma soprattutto dichiarazioni che lasciavano intendere l’esistenza di una grande amicizia.

“Persi su un’isola: Salina, la più verde delle Eolie. Incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle, così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero”, aveva scritto Cremonini, pubblicando le foto con l’amico.

“Grazie per le serate insieme perché ci divertiamo come matti, e perché dietro capolavori come questo c’è un mondo. Ti voglio bene fratello”, aveva replicato Ultimo.

Ultimo e Jacqueline più uniti che mai

L’amore fra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo dunque procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più innamorati. Qualche tempo fa si era parlato di una possibile crisi per la coppia, ma – a giudicare dalle foto catturate in vacanza – sembra che quel periodo sia del tutto superato. Un amore nato nel 2020, quasi per caso, grazie ai social, e coronato dalla nascita del piccolo Enea.

Qualche tempo fa Ultimo aveva raccontato il primo incontro con Jacqueline, figlia di Heather Parisi e del chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo. Un appuntamento segnato da un colpo di fulmine e da una serata magica vissuta a Trastevere.

“Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”, aveva spiegato. “Niccolò è entrato nella mia vita come un regalo di Natale, il giorno di Natale con un messaggio a dicembre del 2020, quindi in piena pandemia, un momento particolare per tutti dal punto di vista relazionale e mentale – aveva confidato lei -. Quando si presentò a Trastevere per la prima uscita ci siamo fatti una passeggiata e abbiamo parlato, parlato e parlando tra sconosciuti è scattato qualcosa”.