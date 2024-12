Domenica 22 dicembre 2024 quattro star della televisione italiana hanno deciso d'indossare un look total red, regalando a tutte degli spunti per le prossime festività

Fonte: IPA Silvia Toffanin, Mara Venier e Alessia Marcuzzi

Il Natale è alle porte e anche nella televisione italiana si riflette l’attesa per il giorno più bello dell’anno. Gli studi televisivi dei più amati programmi, infatti, riflettono il clima di festa con addobbi tematici come luccicanti alberi di Natale o festoni brillanti. Ma anche le diverse protagoniste delle produzioni di successo del piccolo schermo hanno adattato i loro look al particolare momento dell’anno. Domenica 22 dicembre 2024, infatti, a un soffio dal Natale sia Silvia Toffanin che Mara Venier, Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi hanno deciso di sfoggiare un outfit total red, il colore natalizio per eccellenza.

Silvia Toffanin perfetta in abito aderente

La domenica pomeriggio, Canale 5 intrattiene tutti i suoi telespettatori con due programmi di successo: Verissimo e Amici. Nell’episodio del 22 dicembre 2024 dello show d’intrattenimento Silvia Toffanin ha voluto celebrare il Natale con un outfit rosso, perfetto spunto per le prossime festività. L’amata conduttrice televisiva, infatti, ha intervistato i suoi ospiti con un abito nel colore perfetto per le feste lungo e dalla linea aderente.

La creazione era firmata da Dolce e Gabbana e aveva un taglio monospalla con un’arricciatura su un fianco, che animava tutto l’insieme. Sulla gamba sinistra della conduttrice televisiva si apriva anche uno spacco moderato, che aggiungeva un tocco seducente all’insieme, senza intaccarne l’eleganza.

Silvia Toffanin ha accompagnato il suo look con dei sandali con il tacco alto nella stessa tinta del vestito.

Maria De Filippi, il completo in velluto

Insieme a Silvia Toffanin, è protagonista del pomeriggio domenicale di Canale 5 anche Maria De Filippi, al timone del talent show di successo Amici. Anche la presentatrice tv, per l’ultima puntata prima di Natale, ha deciso d’indossare un look rosso. La conduttrice, infatti, ha scelto per l’occasione un completo total red in velluto, composto da pantalone e giacca.

La presentatrice televisiva ha accompagnato il look con degli stivaletti in pelle con tacco in una tonalità più scura di rosso e con una blusa morbida nella stessa tinta del completo. D’altronde il rosso è il colore perfetto per le feste natalizie e molte vip lo scelgono per i loro outfit o per il make up.

Mara Venier, completo rosso e blusa oro

Come Maria De Filippi anche Mara Venier è apparsa in video domenica pomeriggio 22 dicembre 2024 con un completo rosso pantalone e giacca. Il coordinato era firmato da Enrico Coveri e nella parte inferiore aveva una linea quasi a sigaretta, esaltando le gambe esili della conduttrice televisiva.

Mara Venier, a differenza della sua collega, ha spezzato il look total red con una blusa luccicante colo oro con la parte superiore trasparente e delle scarpe col tacco nude.

Alessia Marcuzzi, gonna in pelle rossa

Anche Alessia Marcuzzi ha voluto coordinare il suo look con il periodo festivo in cui ci troviamo. Ospite a Che tempo che fa nella puntata del 22 dicembre 2024, la conduttrice televisiva ha sfoggiato un look total red molto esplosivo.

Fonte: IPA

Alessia Marcuzzi, infatti, ha coordinato una gonna in pelle longuette con spacco sul davanti e cinturino in vita a una semplice blusa dello stesso colore. Come Mara Venier la presentatrice ha scelto d’indossare delle scarpe in una tonalità chiara: il panna.