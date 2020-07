Temptation Island, Valeria e Alessandro dopo lo show: le parole del tentatore

editato in: da

Temptation Island continua a riscuotere grande successo, con puntate ricche di colpi di scena. Se da un lato gli appassionati dello show aspettano con ansia di vedere l’evoluzione del viaggio nei sentimenti dei partecipanti, dall’altro sono in tantissimi a chiedersi se tra Valeria Liberati e il tentatore Alessandro Basciano sia effettivamente iniziata una relazione dopo la fine del programma.

Ma andiamo con ordine: Valeria è approdata nello show condotto da Filippo Bisciglia con Ciavy, il suo fidanzato da quattro anni. Il desiderio della ragazza era quello di iniziare una convivenza col suo partner, con la speranza che lui potesse maturare e cominciare a prendersi le sue responsabilità.

Ben presto è stato chiaro a tutti che il loro legame non ha retto alle dinamiche del programma: Ciavy non ha perso tempo e ha iniziato subito ad approcciarsi alle tentatrici, tra balli, scherzi e battute. Dal canto suo Valeria, dopo essersi infuriata per l’atteggiamento del fidanzato, si è avvicinata ad Alessandro.

Durante i giorni successivi il rapporto è andato sempre più a incrinarsi: i video che Filippo Bisciglia ha mostrato a Ciavy hanno suscitato in lui dubbi e perplessità, fino a portarlo a chiedere il falò di confronto anticipato. Valeria, dopo tante incertezze, ha accettato di parlare con il suo fidanzato ma con le idee ben chiare: interrompere la relazione con Ciavy.

Ciavy è arrivato al confronto furioso, senza lasciare la possibilità a Valeria di parlare: Filippo non è riuscito a placare gli animi, nonostante i numerosi tentativi di ridimensionare la discussione. Alla fine Valeria è andata via da Temptation Island senza il suo compagno, mantenendo fede alle sue parole.

Adesso però a parlare è proprio il tentatore Alessandro, che in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine ha svelato i motivi per cui si è avvicinato a Valeria nel villaggio delle fidanzate: entrambi sono genitori ed è per questo che tra i due è nata subito una forte attrazione, oltre che fisica, anche mentale.

Nonostante il ragazzo abbia ammesso che tra i due c’è tanto affetto, non è nata (al momento) una relazione. E ha fatto intendere che questo è il momento giusto per Valeria per dedicarsi finalmente a sé stessa: