Stefano De Martino è single o fidanzato? Lui svela la verità ad Affari Tuoi

Stefano De Martino è fidanzato oppure è ancora single: per la prima volta il conduttore ha rivelato tutto in tv.

Stefano De Martino è single o fidanzato? La vita sentimentale del conduttore continua a far discutere e a svelare come stanno le cose ci ha pensato lui stesso. Durante una puntata di Affari Tuoi infatti il presentatore ha parlato di amore e sentimenti, rivelando qual è la situazione nella sua vita privata attualmente.

Stefano De Martino è fidanzato? La verità ad Affari Tuoi

Durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha deciso di uscire allo scoperto per svelare qual è la sua situazione sentimentale. Il conduttore, come spesso accade, ha rivelato qualcosa sulla sua esistenza durante una chiacchierata con i concorrenti.

Nell’ultimo periodo si è parlato spesso degli amori di Stefano. Il presentatore infatti è stato avvistato con diverse ragazze, indicate, di volta in volta, come la sua nuova compagna. Prima ha trascorso una lunga vacanza fra Miami e Napoli con Gilda Ambrosio, imprenditrice ed esperta di moda con cui ha sempre avuto un legame speciale.

Lei stessa l’ha definito come “una delle persone più importanti della mia vita”, confermando l’esistenza di un feeling speciale. Si è parlato poi di una relazione con Angela Nasti con cui è stato fotografato più volte e di una storia d’amore con Caroline Tronelli, ereditiera con cui ha trascorso una vacanza in barca.

Chi è la donna che è riuscita a fargli battere il cuore? A quanto pare nessuna di queste! A rivelarlo è stato proprio De Martino che ad Affari Tuoi ha detto di essere “single per legittima difesa”. Nessuna storia d’amore all’orizzonte dunque, Stefano resta single.

L’amore (finito) di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

D’altronde dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, Stefano De Martino non è mai più uscito allo scoperto con una compagna. La storia d’amore con la showgirl argentina è stata travolgente e speciale. Prima l’incontro ad Amici (quando lei era ancora legata a Fabrizio Corona e lui a Emma Marrone), poi il colpo di fulmine, le nozze e la nascita del figlio Santiago.

In questi anni Belen e Stefano si sono lasciati e ripresi più volte, dimostrando l’esistenza di un legame difficile da cancellare o spezzare. Una love story arrivata definitivamente al capolinea qualche tempo fa, quando Belen Rodriguez aveva parlato per la prima volta della sua lotta contro la depressione e aveva rivelato di aver scoperto numerosi tradimenti di De Martino.

“Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento – aveva svelato ospite di Mara Venier a Domenica In -. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C’è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile”.

Dal canto suo, Stefano ha sempre negato di aver tradito Belen. “Perché è finita? Gli amori si compiono – aveva confessato -. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”.