Stefano De Martino di nuovo assieme all’ex Gilda Ambrosio: l’incontro

Dicono di essere soltanto grandi amici, ma le amicizie, di solito, non si nascondono mica. Eppure, Stefano De Martino è fuggito al riparo dagli obiettivi dei paparazzi mentre si trovava a fare colazione assieme a Gilda Ambrosio. Il conduttore e la fashion designer avevano avuto un flirt in passato, ma ultimamente il loro rapporto era puramente amichevole. Che la fuga di De Martino possa indicare un inaspettato ritorno di fiamma?

L’incontro sospetto di Stefano De Martino

Gli agguerriti paparazzi del settimanale Chi hanno beccato Stefano De Martino in un noto locale milanese, intento a inzuppare la brioche nel cappuccino in compagnia di un gruppo di amici. Nella comitiva, anche la stilista Gilda Ambrosio, con cui in passato ha avuto una storia. Nulla di strano, se non la reazione del conduttore di Affari Tuoi alla vista degli obiettivi fotografici.

“Quando si accorge del fotografo pronto a scattare, – si legge sulla testata diretta daAlfonso Signorini – Stefano De Martino si eclissa dopo una parvenza di saluto con la mano da dietro la finestra del locale”. Decisamente più rilassata, invece, la compagna di bar: “Gilda Ambrosio esce tranquillamente in strada, in pelliccia e occhiali neri, dopo essersi alzata da tavola con calma”. Nessuno scoop, insomma, nessuno scatto compromettente né alcun atteggiamento che posso indicare qualcosa di più. Eppure, la fuga del nuovo fenomeno Rai ha destato parecchi sospetti tra i fan, che ipotizzano un ritorno di fiamma con l’elegante Gilda.

Il flirt con Gilda Ambrosio

È fin dai tempi del primo divorzio con Belen Rodriguez che Stefano De Martino frequenta Gilda Ambrosio, fashion designer fondatrice del brand The Attico molto amato dalle influencer (Gilda è grande amica anche di Chiara Ferragni). Correva l’anno 2018 la prima volta che Stefano e Gilda sono stati visti assieme e, da allora, i gossip non si sono mai arrestati. Le dichiarazioni dei diretti interessati, però, sono contrastanti.

“Non c’è una definizione. – aveva spiegato De Martino a Grazia – La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro”. Gilda è un’amica, ma di quelle importanti. La sintonia non manca, forse è anche troppa. “Sono spaventato dai rapporti di coppia, – ha confessato il conduttore/ballerino – e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d’onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l’amore di una coppia ha sempre una fine”.

Stefano De Martino è ancora single

Stefano De Martino si dedica anima e cuore alla carriera (e l’impegno lo premia visti i numeri record di Affari Tuoi). Per l’amore non c’è tempo, il conduttore è un single convinto, ma alla stampa rosa questo proprio non va giù. Così, da quando si è (di nuovo) allontanato da Belen, a Stefano sono stati attribuiti flirt con Alessia Marcuzzi, con l’attrice Amelia Villano e persino con la ex storica, la cantante Emma Marrone. Lui però smentisce tutto: sono tutte grandi amiche.