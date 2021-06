Stefano De Martino debutta al cinema: “Farò un film”

editato in: da

Dalla sua partecipazione ad Amici, di strada ne ha fatta davvero tanta: Stefano De Martino è oggi uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, con una carriera da conduttore che si è andata consolidando anno dopo anno. E adesso è pronto a debuttare al cinema, come lui stesso ha annunciato.

Premiato come miglior presentatore della scorsa stagione televisiva, Stefano De Martino ha preso parte al Festival del Cinema e della Tv di Benevento. In questa occasione, ha rivelato il suo nuovo progetto lavorativo, che ha sorpreso tutti i suoi fan: “Farò un film” – ha spiegato concisamente, lasciandosi poi andare a qualche dettaglio in più su ciò che lo aspetta sul set – “Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo”.

Stefano ha una verve travolgente e, consapevole dei suoi limiti, ha dimostrato per l’ennesima volta un’autoironia strepitosa: “Non so come verrà, ma in promozione dirò che è venuto benissimo. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io. Ma ho solo dieci pose, quindi potete anche distrarvi” – ha confessato, lasciando intendere che il suo non sarà certo un ruolo da protagonista. Tuttavia, la curiosità è molta: come se la caverà in questa nuova avventura?

Certo, questa non è la sua primissima volta sul set. Solo qualche mese fa ha esordito davanti alle telecamere in veste di attore, in un episodio di Che Dio ci aiuti 6: un piccolo cameo di breve durata, che gli ha però permesso di respirare l’aria del backstage di una fiction. Senza contare, poi, l’ormai longeva esperienza come conduttore. Dopo Made in Sud, Stefano De Martino è diventato il volto simbolo di Stasera tutto è possibile, che con grande probabilità ritornerà la prossima stagione con tanti nuovi ospiti.

Di recente, alcune indiscrezioni avevano fatto sorgere alcuni dubbi sul futuro televisivo di De Martino: si era parlato della possibilità che il conduttore lasciasse la Rai per approdare alla concorrenza. Tuttavia, queste voci sembrerebbero aver trovato smentita nelle parole di Ludovico Di Meo, direttore di Rai2: “Stefano è un volto talmente importante per noi che gli faremo condurre la serata per i 60 anni della rete” – ha rivelato, facendo riferimento ad un appuntamento speciale che andrà in onda il prossimo 4 novembre.

Altro che addio, dunque: sono molti i progetti che il ballerino e conduttore si appresta a portare in tv nel corso dei prossimi mesi. Una notizia bellissima per i suoi tanti fan, che lo seguono ormai da tempo con curiosità.